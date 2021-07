Darauf können sich Gamer freuen : Nintendo Switch stellt neues OLED-Modell vor

Die neue Konsole aus dem Hause Nintendo ist endlich da. Das kann das OLED-Modell.

Tokio | Nintendo will mit einer verbesserten Version seiner Spielekonsole Switch vom Gaming-Boom in der Corona-Pandemie profitieren. Das am Dienstag angekündigte Modell hat einen etwas größeren Bildschirm (7 Zoll statt 6,2 Zoll), mehr Speicher, bessere Lautsprecher und eine neue Docking-Station. Der Display arbeitet zudem mit der OLED-Technologie, die kontras...

