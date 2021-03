BSI: „Warnstufe 'Rot'“ : Enormer Hacker-Angriff auch auf Deutschland: Was Sie darüber wissen müssen

Das Ausmaß der Attacke auf Microsofts E-Mail-Software ist besorgniserregend: Auch sechs Bundesbehörden sind befallen.

Berlin | Ein Sprecher des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) sagte unserer Redaktion: "Die Warnstufe 'Rot' gilt nach wie vor." Armin Harbrecht, Geschäftsführer der IT-Sicherheitsfirma Aramido, sagte im Gespräch: "Das ist einer der bedeutendsten Angriffe auf Behörden und Unternehmen weltweit in den letzten Jahren." Hacker-Angriff: Was...

