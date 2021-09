Digitalisierung : Mehrheit der Bürger fordert Umsetzung von Digital-Projekten

Im Bundestagswahlkampf spielen Digitalthemen bislang kaum eine Rolle. Eine Umfrage zeigt nun aber, dass diese Themen für die Wählerinnen und Wähler große Bedeutung haben.

Berlin | Die Menschen in Deutschland verlangen von der Politik eine schnellere Umsetzung vor digitalpolitischen Projekten. In einer am Donnerstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage im Auftrag des Digitalverbandes Bitkom sprachen sich 99 Prozent für eine Digitalisierung der Schulen aus. 97 Prozent forderten die Bekämpfung der Internetkriminalität. 96 P...

