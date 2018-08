Projekt "Dragonfly" : Medienbericht: Google plant zensierte Suchmaschine für China

Suchbegriffe wie Menschenrechte wären zensiert. Damit entspreche sie den Zensurvorschriften der Regierung in Peking.

01. August 2018, 18:58 Uhr

Mountain View/Peking | Ein Google-Sprecher sagte zu dem Medienbericht über die chinesische Suchmaschine, das Unternehmen biete eine Reihe von mobilen Apps in China an, unterstütze chinesische Entwickler und investiere in dortige Unternehmen. Zu Spekulationen äußere sich Google aber nicht, fügte er hinzu.



Veröffentlichung innerhalb der nächsten sechs bis neun Monate

Das Projekt namens "Dragonfly" habe Google im Frühjahr 2017 begonnen und seit einem Treffen zwischen Konzernchef Sundar Pichai und einem ranghohen chinesischen Funktionär im Dezember beschleunigt, schreibt "The Intercept" unter Berufung auf unternehmensinterne Dokumente und mit dem Vorhaben Vertrauten. Innerhalb der nächsten sechs bis neun Monate könnte Google eine entsprechende App für chinesische Nutzer herausbringen, sobald Peking die Genehmigung erteile, hieß es weiter.

Wende in Googles Chinapolitik

Eine zensierte Suchmaschine würde eine Wende in Googles Chinapolitik darstellen: Das Unternehmen hatte sich 2010 aus dem großen Markt zurückgezogen, um sich nicht weiter selbst zensieren zu müssen. Auch Internet-Plattformen wie Facebook, Twitter oder WhatsApp werden blockiert.

Zu den Betreibern von "The Intercept" gehört Enthüllungsjournalist Glenn Greenwald, der maßgeblich an der Aufarbeitung der Unterlagen des Informanten Edward Snowden beteiligt war. Snowden hatte 2013 Journalisten im großen Stil vertrauliche Dokumente über massive Abhörpraktiken des US-Geheimdienstes NSA und anderer Dienste zugespielt.