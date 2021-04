Kommentar zu Luca-Problemen : Immer neue Kritik an Luca: Schluss mit dem unwürdigen Spiel!

Immer wieder gibt es neue Kritik an der Luca-App und dem System dahinter. So geht es nicht weiter. Ein Kommentar.

Schwerin | Irgendwas stimmt da doch nicht: Immer wieder decken Fachleute – oder Laien wie Jan Böhmermann – neue Schwächen am Luca-System auf – und immer wieder reagiert das Unternehmen so, als sei das alles Quatsch, Panikmache oder typisch deutsches Gemecker. Aktuellstes Beispiel: Der Chaos Computer Club fordert wegen der Summe an Sicherheitsmängeln eine Notbrem...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.