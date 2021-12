Für iPhone und iPad : Lerntool und visuelle Plattform unter den Top-Apps der Woche

Der Studienalltag ist oft hart und stressig. „AnkiMobile Flashcards“ verspricht, zumindest das Lernen zu erleichtern. Das kommt bei iOS-Nutzern gut an. Was ist noch angesagt? Ein Blick auf die aktuellen App-Charts verrät es.

Berlin | Akrobatische Yoga-Aasans an atemberaubenden Orten oder beschwingter Morgenkaffee in der Küche: Der perfekt inszenierte Moment bestimmt die Welt von „Instagram“. In den Top-Ten ist die App Dauergast - in dieser Woche auf Rang sieben. Tag und Nacht kann man sich durch das Leben von Influencern, Celebritys und Durchschnittsbürgern scrollen, wenn man e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.