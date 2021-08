Studie : Kriminelle Hacker bieten Erpressungssoftware zum Mieten an

Cyber-Kriminelle legen öffentliche Einrichtungen und Unternehmen lahm, erpressen Lösegeld, stehlen Daten. Inzwischen kann man die dafür notwendige Schadsoftware auch als Service buchen.

Santa Clara | Cyberkriminelle setzen bei ihren Erpressungsangriffen mit Verschlüsselungssoftware immer häufiger eine Art Mietsoftware ein, die von neuen Banden im Netz als Service bereit gestellt wird, wie die IT-Sicherheitsfirma Palo Alto Networks am Mittwoch in Santa Clara berichtet. Die Sicherheitsforscher beobachteten einen Generationswechsel in der Ransomwa...

