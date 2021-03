„5xx Server Error“ behoben : Störung bestätigt: Instagram und Whatsapp vorübergehend nicht erreichbar

Mehrere soziale Netzwerke waren am Freitagabend für eine Weile nicht erreichbar oder nur eingeschränkt benutzbar.

Berlin | Am Freitagabend meldeten Nutzer in mehreren Ländern vermehrt Störungen mit den sozialen Netzwerken Instagram und Whatsapp. Demnach wird im Browser die Fehlermeldung "5xx Server Error" angezeigt, wenn man Instagram aufrufen möchte. Der Code deutet auf ein Serverproblem hin. In der Instagram-App steht aktuell: "Feed konnte nicht neu geladen werden". ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.