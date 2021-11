Computer : IBM entwickelt Quantenprozessor mit 127 Qubits

Derzeit liefern sich weltweit Spitzenlabors und Tech-Konzerne einen heftigen Wettkampf um die Entwicklung des Quantencomputers. Nun hat IBM mit einem neuen Prozessor die Messlatte erneut höher gelegt.

Armonk | Der Technologiekonzern IBM hat einen neuartigen Quantenprozessor „Eagle“ entwickelt, der deutlich leistungsfähiger ist als bisherige Systeme. Er könne sogar nicht mehr von einem traditionellen Supercomputer nachgeahmt werden, teilte IBM in Armonk (US-Bundesstaat New York) mit. Quantencomputer sollen in einigen Jahren produktiv in verschiedensten Be...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.