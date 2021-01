Grusel-Funktion Hunches : Generalvollmacht: Amazons Alexa trifft Entscheidungen selbstständig

Mit der neuen Funktion Hunches handelt die Amazon Alexa autonom, ganz ohne Sprachbefehl.

Hamburg | Mit "Hunches" (zu Deutsch: Ahnungen) bekommt der Amazon Sprachassistent Alexa eine neue Funktion: Ohne einen Sprachbefehl zu erhalten, kann das Gerät Handlungen ausführen. So kann Alexa beispielsweise in Anlehnung an das bisherige Nutzerverhalten das Li...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.