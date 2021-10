Soziale Netzwerke offline : Großer Ausfall von Whatsapp, Facebook und Co. – Spott bei Twitter

imago images/ZUMA Wire/Igor Do Vale

imago images/ZUMA Wire/Igor Do Vale

Auf einmal sind Facebook, Whatsapp und Instagram vom Netz – und bleiben weg. Nicht nur Jan Böhmermann spottet bei Twitter. Das mögliche Problem ist identifiziert, ein Hackerangriff steckt wohl nicht dahinter.

New York | Bei einem ungewöhnlich großen Ausfall sind am Montag gleich mehrere Dienste des Facebook-Konzerns auf breiter Front vom Netz gegangen. Neben der eigentlichen Facebook-Plattform sind der Chatdienst WhatsApp und die Foto-App Instagram nicht zu erreichen, wie Störungsmeldungen auf Websites wie Downdetector zeigten. Facebook arbeitete am Montagabend au...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.