Medienberichte : Google soll 48 Mitarbeiter wegen sexueller Belästigung entlassen haben

Über einzelne Fälle machte der Konzern keine Angaben.

von Viktoria Meinholz

26. Oktober 2018, 05:40 Uhr

Mountain View | Google hat seine Mitarbeiter per Email darüber informiert, dass in den vergangenen zwei Jahren 48 Mitarbeiter wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung entlassen wurden. Unter ihnen seien 13 Manager gewesen, wie unter anderem die "BBC" vermeldet. Niemand habe eine Abfindung erhalten. Um welche Mitarbeiter es sich handelt, wurde in der Mitteilung nicht genannt.

Weiterlesen: Folgen von #Metoo 201 mächtige Männer verloren ihren Job



Die "New York Times" hatte berichtet, dass der Schöpfer der Android-Software, Andy Rubin, der im Jahr 2014 aus dem Unternehmen ausgeschieden war, wegen sexuellen Fehlverhaltens hatte gehen müssen. Er habe ein Abfindungspaket von knapp 80 Millionen Euro erhalten. Google äußerte sich bisher nicht zu dem Bericht. Laut "New York Times" soll der Internetriese in den vergangenen Jahren zwei weitere leitende Angestellte geschützt und Vorwürfe gegen sie verschwiegen haben.