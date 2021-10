Detailreich und dicht erzählt : „Far Cry 6“: Go für die Gamer-Guerillas

Ab auf die Insel und rein in den Guerilla-Kampf gegen einen despotischen Alleinherrscher und seinen Sohn? Auch das jüngste „Far Cry“ schickt Gamer in den Kampf gegen Unterdrückung.

Berlin | Man stelle sich vor: Ein unzufriedener Bewohner des Inselreiches Yara will fliehen. Doch die Flucht endet im Kugelhagel der Schergen von Diktator Castillo. Als Überlebender wird man an Land geschwemmt, landet in den Reihen des Widerstands und geht fortan mit Guerilla-Gewalt gegen den Tyrannen und seine Handlanger vor. Das ist die Ausgangssituati...

