Facts & Fakes : Woche 3 für Lehrer: Rätsel, Tipps und Materialien über Fake News, Satire und Faktenchecks

Unsere Quiz-Serie läuft noch bis zum 15. Dezember. Wie Sie als Lehrer die Rätsel der dritten Woche im Unterricht einbinden.

von Barbara Maas

23. November 2020, 07:00 Uhr

Wie funktionieren Suchmaschinen? Wie erkennt man Fake News und Satire? Was ist ein Faktencheck? Um diese Fragen geht es in unserer Quiz-Serie Facts & Fakes für Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern.

Die Serie endet am 15. Dezember mit einem Masterquiz. Wenn Sie als Lehrerin oder Lehrer an unserem Medienprojekt und der Quiz-Serie Facts & Fakes teilnehmen und das Thema in Ihren Unterricht einbinden möchten, können Sie jederzeit einsteigen. Wir steigern jede Woche den Schwierigkeitsgrad und bauen auf das Wissen der letzten Tage auf. Es lohnt sich also, die ersten Rätsel nachzuholen.

Da die Rätsel Altersstufen von 10 bis 18 Jahren abdecken sollen, werden sie mit der Zeit immer schwerer. Bis zum Schluss wird es aber Quizze geben, die auch Fünftklässler lösen können.

Das waren die Rätsel der dritten Woche zum Fake News, Satire und Verifikation. Die Auflösungen und Lösungswege finden sie im jeweiligen Artikel.

Weiterführende Links zum Thema Fake News und Nachrichten:

Bei der Zentrale für politische Bildung gibt es ein Internet-Dossier zum Thema Fake News mit vielen Informationen, Videos und einem Podcast: https://www.bpb.de/gesellschaft/medien-und-sport/fake-news/

Wenn Sie im Unterricht stärker darauf eingehen möchten, warum man professionellen Redaktionen und Journalisten eher vertrauen kann als (zum Beispiel) Bloggern und Influencern, hilft auch ein Blick in den Pressekodex: https://www.presserat.de/pressekodex.html

Weiterführende Links zum Thema Satire:

Einige journalistische Beiträge zur Frage, was Satire darf. Audio über Charlie Hebdo:

https://www.ndr.de/kultur/Karikaturen-Auch-Satire-ist-nicht-grenzenlos-frei,satire232.html

Film über Jan Böhmermann (ZDF-Mediathek):

https://www.zdf.de/nachrichten/leute-heute/jan-boehmermann-dokumentation-100.html

Weiterführende Links zur Abgrenzung von Fake News, Phishing, Satire, Clickbait:

Für die Abgrenzung in Quiz 15 haben wir uns vor allem auf diese Übersicht gestützt:

https://www.schau-hin.info/grundlagen/was-sind-eigentlich-fake-news

Wenn Sie tiefer ins Thema Phishing einsteigen wollen:

https://computerwelt.at/knowhow/8-arten-von-phishing-angriffen-und-wie-man-sie-erkennt/

Weiterführende Links zu Faktenchecks und Verifikation:

In Quiz 14 erwähnen wir den dpa-Faktencheck. Hier erfahren Sie mehr darüber. Im Text geht es auch um den Aufbau und das journalistische Selbstverständnis der größten deutschen Nachrichtenagentur:

https://www.dpa.com/de/unternehmen/faktencheck/#faktencheck-regeln

Das spendenbasierte Recherchezentrum Correctiv veröffentlicht zum Beispiel jeden Tag einen Faktencheck:

https://correctiv.org/faktencheck/

Übrigens: Schülerinnen und Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern ab zehn Jahren können in unserem Gewinnspiel jeden Tag einen Amazon-Gutschein in Höhe von 50 Euro gewinnen. Die Schule mit den meisten richtigen Einsendungen gewinnt am Ende der Serie 5000 Euro.

Hier finden Sie weitere Teile unserer Quiz-Serie Facts & Fakes