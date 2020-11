Facts & Fakes : Woche 1 für Lehrkräfte: Rätsel, Tipps und Materialien über Suchmaschinen

Die Quiz-Serie ist in vollem Gang, Sie können aber noch mit Ihrer Klasse einsteigen - und die Themen im Unterricht begleiten

von Barbara Maas

16. November 2020, 15:17 Uhr

Suchmaschinen sicher und effektiv nutzen, Fake News erkennen, Fakten checken und sich selbstsicher im Internet bewegen: Darum geht es in unserer Quiz-Serie Facts & Fakes für Schülerinnen und Schüler in Mecklenburg-Vorpommern. Sie ist am 6. November 2020 gestartet und endet am 15. Dezember mit einem Masterquiz.

Wenn Sie als Lehrerin oder Lehrer an unserem Medienprojekt und der Quiz-Serie Facts & Fakes teilnehmen und das Thema in Ihren Unterricht einbinden möchten, können Sie jederzeit einsteigen. Wir steigern jede Woche den Schwierigkeitsgrad und bauen auf das Wissen der letzten Tage auf. Es lohnt sich also - auch bei einem späteren Einstieg - mit den Rätseln der ersten Woche anzufangen.

Da die Rätsel Altersstufen von 10 bis 18 Jahren abdecken sollen, werden sie mit der Zeit immer schwerer. Bis zum Schluss wird es aber Quizze geben, die auch Fünftklässler lösen können.

Das waren die Rätsel der ersten Woche zum Thema Suchmaschinen. Die Auflösungen und Lösungswege finden sie im jeweiligen Artikel.

Außerdem haben wir für Ihre Unterrichtsvorbereitung einige erste Anregungen und Ressourcen zusammengestellt.

Wie Suchmaschinen funktionieren

Video des SFR für jüngere Kinder:

https://www.youtube.com/watch?v=Rr-uWTO_HAw

So erklärt Google selbst die Funktionsweise:

https://www.google.com/intl/de/search/howsearchworks/algorithms/

Hinweise zum Thema Autocomplete:

https://t3n.de/news/autocomplete-google-erklaert-1327316/

Welche Suchmaschinen außer Google es zum Beispiel noch gibt:

Yahoo

Bing

Duckduckgo

Ecosia

Spezielle Suchmaschinen für Kinder:

FragFinn

Blinde Kuh

Für ältere Schülerinnen und Schüler ein Spiegel-Artikel zu den Alternativen:

https://www.spiegel.de/netzwelt/web/suchmaschinen-das-sind-die-google-alternativen-a-648e869c-1ee7-46e8-ad1c-3311a2962b2f

Hinweis: Unsere Lösungswege funktionieren mit der Google-Suche, bei anderen Suchmaschinen können die Ergebnisse abweichen.

Wenn Ihre Schülerinnen und Schüler weitere Fragen zu Suchoperatoren haben:

Vielleicht möchten Sie noch mehr mit Suchoperatoren experimentieren. Beim Support von Google gibt es Hinweise und Tipps:

https://support.google.com/websearch/answer/2466433?hl=de

Auf svz.de/schule haben die Schülerinnen und Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern jeden Tag bis 23.59 Uhr die Möglichkeit am Gewinnspiel teilzunehmen: Unter allen richtigen Antworten wird täglich ein Amazon-Gutschein in Höhe von 50 Euro verlost. Am Ende der Serie, die bis zum 15. Dezember läuft, vergeben wir einen Schulpreis in Höhe von 5000 Euro: Die Schule mit den meisten richtigen Einsendungen gewinnt.