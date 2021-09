Wahlen : Facebook baut Faktencheck zur Bundestagswahl aus

Kurz vor der Bundestagswahl häufen sich Fake News und andere Manipulationsversuche verstärkt im Netz. Facebook holt sich nun weitere Partner für einen verbesserten Faktencheck ins Boot.

Berlin | Zum Start der heißen Phase im Bundestagswahlkampf hat Facebook einen Ausbau seiner Kampagne gegen Falschinformationen vorgestellt. In Kooperation mit der Bundeszentrale für politische Bildung und mehreren Medienunternehmen sollen damit Manipulationsversuche im Vorfeld der Bundestagswahl erschwert werden, kündigte das Unternehmen am Donnerstag in Be...

