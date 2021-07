Klage zweier Nutzer : Facebook löscht Hass-Beiträge über Migranten – war das erlaubt?

Zwei Nutzer äußern sich bei Facebook verächtlich über Migranten – die Beiträge werden gelöscht und ihre Konten gesperrt. War das erlaubt? Darüber wird heute entschieden.

Karlruhe | Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe entscheidet am Donnerstag (12 Uhr) über die Frage, ob Facebook Posts löschen darf, die als Hassrede gegen seine Standards verstoßen – wenn auch nicht gegen Gesetze. Facebook-Beiträge nach Hassrede gelöscht – Nutzer klagen Geklagt hatten eine Nutzerin und ein Nutzer, die sich in dem sozialen Netzwerk veräc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.