Informationstechnologie : Facebook-Ausfall: Verdreifachung der verschickten SMS

Facebook und weitere Dienste sind offline - und die Nutzer kehren vorübergehend zu „alten“ Kommunikationswegen zurück.

Düsseldorf | Der sechsstündige Ausfall von Facebook, WhatsApp und Instagram hat das Verhalten von Handynutzern in Deutschland vorübergehend stark verändert. Am Montag wurden zwischen 19.00 und 20.00 Uhr Telefongespräche geführt, die zusammengerechnet 680.000 Stunden ergaben, wie Telefónica (O2) am Dienstag mitteilte. Betrachtet man denselben Zeitraum der Vortag...

