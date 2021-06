Polizei warnt : Neuer „Enkeltrick“ per WhatsApp – das sollten Sie wissen

Betrüger versuchen den sogenannten "Enkeltrick" nicht mehr nur noch direkt am Telefon sondern auch via WhatsApp.

Lüneburg | Mit einer neuen Enkeltrick-Masche versuchen Betrüger an das Geld älterer Menschen zu kommen. Die Täter nutzen neuerdings auch WhatsApp, um ihre Opfer im Namen von Töchtern, Söhnen und Enkeln zu Banküberweisungen zu bewegen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. "Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer" - so oder so ähnlich beginn...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.