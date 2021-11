Umfrage : Digitalisierung in deutscher Wirtschaft überdauert Pandemie

Neue Kommunikationstools und Homeoffice: Die Pandemie hat viele Betriebe und Firmen vor neue Herausforderungen gestellt und digitale Wandlungsprozesse deutlich beschleunigt.

Berlin | Die Unternehmen in Deutschland sind in der Corona-Krise digitaler geworden - und das wird wohl auch nach der Pandemie so bleiben. In einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom gaben 92 Prozent der Firmen an, dass die Digitalisierung in der Corona-Zeit für sie an Bedeutung gewonnen habe. Ein Jahr zuvor lag der Anteil bei 84 Prozent. Die Pandemie ha...

