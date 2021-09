Netze und Passwörter : Diese Karte kennt die WLAN-Hotspots der Flughäfen

Bei Reisen in fremden Ländern gibt es viel zu organisieren, das beginnt schon am Flughafen. Kein Plan ohne Internet. Doch woher nehmen, wenn man nicht teuer fürs Mobilfunk-Internet bezahlen will?

Berlin | Auf dem Flug gerade noch das Datenroaming deaktiviert, um später auf der Handyrechnung keine Überraschungen zu erleben, gerade gelandet - und dann? Dann muss auf einem anderen Weg Internet her für Reisende, und zwar per WLAN. Doch wie findet man nach der Ankunft schnell ein Netz, das auch funktioniert? Wo es welche Flughafen-WLAN-Netze gibt und wie...

