Deutsche Messe : Kein Tech-Festival im Sommer: Die Cebit wird eingestellt

Auf Neuausrichtung folgt ganz plötzlich das Ende: Die Cebit wird eingestellt und findet auch 2019 nicht mehr statt.

von Christian Ströhl

28. November 2018, 12:29 Uhr

Hannover | 2018 wagten die Cebit-Macher einen Neustart: Die einstige Messe für Computerfachleute sollte hip werden. Frei nach dem Motto: Weniger Schlipse, mehr Turnschuhe. So fand die Messe erstmals im Sommer statt und Jan Delay und Mando Diao spielten am Abend Konzerte auf dem Gelände. Die Besucherzahlen blieben jedoch weit hinter den Erwartungen zurück. Insgesamt lockte die Cebit in neuem Gewand aber nur 120.000 Menschen aufs Messegelände – noch einmal deutlich weniger als 2017 mit 200.000 Besuchern.

Nun das Aus. Die Deutsche Messe teilte ihren Mitarbeitern am Mittwochmittag das Ende der Cebit mit. Die geplante Veranstaltung im kommenden Jahr wurde abgesagt. Messe-Vorstand Oliver Frese soll seinen Rückzug angeboten haben.

800.000 Besucher zur Hochphase der Dotcom-Firmen

Zu besten Zeiten um die Jahrtausendwende hatte die Messe bis zu 800.000 Besucher gezählt, dann ging die Kurve kontinuierlich nach unten. Die alte und neue Cebit seien nicht zu vergleichen, betonte Frese Mitte Juni. Aussteller und Partner seien allesamt zufrieden gewesen. In wirtschaftlichen Zahlen spiegelte sich diese Begeisterung allerdings nicht unbedingt wider.

Erstmals hatte die Cebit im laufenden Jahr im Sommermonat Juni statt im Schneeregen des März stattgefunden. Roboter und autonome Fahrzeuge wurden präsentiert, der Software-Konzern SAP steuerte mit einem Riesenrad zur lockeren Atmosphäre bei - und spendierte der Messe ein neues Wahrzeichen. "Wir wollen die Leitveranstaltung für die digitale Transformation sein und auch jüngere Zielgruppen anziehen", hatte Frese kurz vor Messebeginn noch erklärt.

"Durch die Bank sehr zufrieden"

Große Messe-Kunden wie Hewlett Packard Enterprise, Vodafone und Salesforce unterstützten den Angaben zufolge das neue Messe-Konzept. Microsoft dagegen hatte in diesem Jahr auf eine Cebit-Präsenz verzichtet.

Aus Sicht des Bitkom, der auch im Beirat der Messe sitzt, wurden die Erwartungen sogar übertroffen. Der Digitalverband habe seine kleinen und großen Mitgliedsunternehmen befragt, die "durch die Bank sehr zufrieden" seien, sagte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder unlängst.

Grund für das Aus wohl rückläufige Buchungen

Die Computershow Cebit wird wegen rückläufiger Buchungen für 2019 eingestellt. Industrienahe Themen sollten in die Hannover Messe, die weltgrößte Industriemesse, eingebunden werden, teilte die Deutsche Messe AG am Mittwoch mit. Digitalisierung sei bei nahezu allen Branchenfachmessen das beherrschende Thema, eine Messe wie die Cebit stoße daher zunehmend auf eine sinkende Nachfrage.