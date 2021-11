Online : Corona beflügelt Internetnutzung

Immer mehr Menschen nutzen das Internet. Gleichzeitig sind aber Milliarden noch immer ohne Zugang.

Genève | Die Corona-Pandemie hat Millionen von Menschen erstmals zur Nutzung des Internets gebracht, aber 37 Prozent der Weltbewohner sind weiter ohne Zugang. Das berichtete die UN-Organisation Internationale Fernmeldeunion (ITU) in Genf. In den Industrieländern nutzten in diesem Jahr 89 Prozent der Männer und 88 Prozent der Frauen das Internet. Die Zahl...

