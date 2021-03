Nach Kritik : CDU/CSU entschuldigt sich für Tweet: „Nicht unser Standard“

Nachdem die CDU/CSU über ihren offiziellen Twitter-Account eine Impfgraphik gepostet hatte, entschuldigt sie sich jetzt.

Berlin | Am Samstag wurde vom Twitter-Account der CDU/CSU eine Graphik gepostet, die zeigte, wie Deutschland im Vergleich mit Frankreich und auch im Vergleich mit dem weltweiten Impffortschritt dasteht – also gar nicht so schlecht. Tatsächlich zeigte die Graphik, dass Deutschland deutlich über dem weltweiten Durchschnitt und etwa auf einer Höhe mit Frankreich ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.