Netzwerk : Bundeskartellamt prüft Anmeldepflicht von Facebook-Deal

Facebook ist erneut im Visier des Bundeskartellamts. Grund ist die geplante Übernahme des Start-ups Kustomer.

Bonn | Das Bundeskartellamt hat ein weiteres Verfahren gegen den US-Internetriesen Facebook eingeleitet. Die Behörde prüft, ob die geplante Übernahme des Start-ups Kustomer durch das Online-Netzwerk in den Geltungsbereich der deutschen Fusionskontrolle fällt, wie sie heute mitteilte. Die 2015 gegründete Firma mit Sitz in New York stellt Plattformen für Ku...

