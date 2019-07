Warnung von Verbrauchschützern : Amazon Prime Day: In Wahrheit eine Kostenfalle?

Zum "Prime Day 2019" verspricht Amazon seinen Kunden ein Schnäppchenfeuerwerk – Verbraucherschützer sind skeptisch.

von Mark Otten

09. Juli 2019, 10:11 Uhr

Hamburg/Hannover | Amazon Prime Day 2019 : Was ist das?

Amazon Prime ist ein Abo-Dienst, mit dem sich Kunden gegen eine jährliche Gebühr unter anderem Expressversand und Zugang zum Streamingdienst Amazon "Prime Video" sichern. Beim Amazon "Prime Day" sollen nur Prime-Kunden besonders günstige Angebote zu verschiedensten Produkten bekommen – erstmals sogar 48 Stunden lang. Der Amazon "Prime Day 2019" dauert vom 15. Juli kurz nach Mitternacht beginnen und bis zum Ende des 16. Juli.

Amazon Prime Day 2019: Kann jeder mitmachen?

Nein, die Angebote beim Amazon "Prime Day 2019" sind exklusiv für Prime-Kunden. Amazon bietet Neukunden eine kostenlose Prime-Mitgliedschaft für 30 Tage an. Danach fallen 7,99 Euro für eine monatliche Mitgliedschaft an, oder 69 Euro für ein ganzes Jahr. Wer Prime nur für die möglichen Schnäppchen beim Amazon Prime Day 2019 benötigt, kann zum Ende der kostenlosen Testphase kündigen. (Weiterlesen: Verwirrung im Netz – Bekommen Kunden von Amazon Prime Geld zurück?)

Amazon Prime Day 2019: Der Druck ist hoch

Wer beim Amazon "Prime Day 2019" die echten Schnäppchen bekommen will, muss oft schnell sein. Bei den sogenannten Blitzangeboten zeigt eine Statusanzeige, wie viel Prozent des Kontingents bereits reserviert oder vergriffen sind. Bei stark nachgefragten Produkten, wie Spielekonsolen, beliebten Video-Spielen, stark vergünstigten Tablet-PCs oder Fernsehern, kann es um Sekunden gehen. Das erzeugt Druck. Auch deshalb rät eine Sprecherin der Verbraucherzentrale Niedersachsen im Gespräch mit unserer Redaktion zur Ruhe.

Amazon Prime Day 2019: Schnäppchenfalle lauert

Die Verbraucherschützer weisen darauf hin, dass die angepriesenen Rabatte oft mit Vorsicht zu genießen seien. Immer wieder bezögen sich die angegebenen Rabatte auf die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers, nicht auf den zuletzt gültigen Preis. Schnäppchenjägern sollten vor dem Kauf unbedingt die kostenlosen Preisvergleichportale im Internet zu nutzen.

Kostenfalle Amazon Prime Day 2019?

Einkaufen beim Amazon "Prime Day 2019" ist verlockend einfach – in Verbindung mit dem zeitlichen Druck der Angebote erleitet das zu Spontankäufen. So sind schnell mehrere hunderte Euro ausgegeben, die eigentlich gar nicht eingeplant waren. Immerhin: Amazon gewährt seinen Prime-Kunden ein 30-tägiges Widerrufsrecht. Davon sollten Käufer allerdings nicht exzessiv Gebrauch machen, denn dafür hat Amazon in der Vergangenheit bereits Konten gesperrt. (Weiterlesen: Anwalt meint, ohne Hinweis auf Amazon Alexa und Co. droht Gastgebern Ärger)

Amazon Prime Day 2019 auch bei amazon.com?

Der Amazon "Prime Day 2019" findet weltweit statt, also auch auf den ausländischen Seiten wie amazon.com, amazon.co.uk, amazon.es oder amazon.fr. Wegen günstigerer Preise kaufen Nutzer auch in den USA und Großbritannien ein, denn das deutsche Kundenkonto funktioniert ebenfalls weltweit und ohne Neuanmeldung auf den anderen Seiten. Praktisch: Bei Bestellungen im EU-Ausland rechnet Amazon automatisch die Versand- und Zollgebühren ab. Das schafft Transparenz – und relativiert das ein oder andere vermeintliche Schnäppchen.

Amazon Prime Day 2019: Rückgabe ins Ausland?

Außerdem sollten Auslandseinkäufer bedenken, dass sie sich bei einem Gewährleistungsfall mit dem Händler im Ausland in Verbindung setzten müssen. Bei Bestellungen im EU-Ausland berechnet Amazon einen Rücksendekostenanteil, den Kunden vor der Bestellung bedenken müssen, so die Verbraucherschützer.