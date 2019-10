Nach heftiger Kritik : Mitarbeiter hören Gespräche mit Alexa an: So verteidigt sich Amazon

Letztlich sei das Anhören von Gesprächsaufzeichnungen im Interesse der Kunden, sagte Amazons Geräte-Chef.

01. Oktober 2019, 13:41 Uhr

München | Die Erkenntnis, dass teilweise Mitschnitte von Gesprächen mit Assistenten wie Alexa und Siri auch von Mitarbeitern gehört werden, löste viel Kritik aus. Doch Amazons Geräte-Chef Dave Limp sieht darin Vorteile für den Nutzer: "Wir sind sehr überzeugt, dass der Service besser wird, wenn die Kunden es uns erlauben, die Daten für seine Verbesserung zu nutzen", sagte er am Montag am Rande der Gründermesse "Bits & Pretzels" in München. So werde die Erkennung der neuen Alexa-Sprache Hindi binnen drei Monaten um 35 Prozent verbessert. (Weiterlesen: Alexa-Aufnahmen widersprechen und löschen – so geht's)

Apple und Google reagieren – Amazon nicht

Amazon und andere Anbieter von Sprachassistenten wie Apple und Google waren in den vergangenen Monaten massiv dafür kritisiert worden, dass die Mitschnitte auch von Mitarbeitern analysiert wurden, ohne dass das den Nutzern bewusst war. Apple und Google kündigten an, künftig zuvor die Zustimmung dafür einzuholen, ein sogenanntes "Opt-in"-Verfahren.

Amazon hingegen entschied sich für das ein "Opt-out"-Verfahren, bei dem die Nutzer einer Verwendung ihrer Mitschnitte zwar widersprechen können, sie aber standardmäßig vorausgesetzt wird. Anwender müssen also aktiv werden. Amazon sehe darin die bessere Lösung für die Nutzer, sagte Limp. Es könne natürlich sein, dass die Konkurrenten weiter beim maschinellen Lernen seien als Amazon – was er sehr bezweifele –, "oder ihre Dienste werden sich nicht so schnell verbessern". (Weiterlesen: Sicherheitslücke in Millionen iPhones – Was Nutzer wissen müssen)

Amazon zu Mitschnitten: Dachten, Nutzer wüssten das

Limp räumte auf der "Bits & Pretzels" ein, dass es ein Fehler gewesen sei, die Nutzer nicht ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass einige Alexa-Mitschnitte von Mitarbeitern ausgewertet werden. Den weitaus meisten Nutzern wurde das erst nach einem Bericht des Finanzdienstes Bloomberg im Frühjahr bewusst, es folgte Kritik. "Wenn man mich an dem Tag gefragt hätte, wäre ich wahrscheinlich überrascht, weil es mir und meinem Team erschien, als wüssten das alle", sagte Limp rückblickend. "Aber das zeigt nur, dass wir in dieser Frage zu nahe an der Industrie dran waren und nicht nah genug an den Kunden."





Zugleich seien die Reaktionen in den Medien stärker gewesen als bei den Nutzern: "Die Kunden haben nicht aufgehört, Alexa zu nutzen." Bei Mitarbeitern landeten auch nur rund 0,1 Prozent der Interaktionen mit der Sprachassistentin, betonte er. "Ich hoffe, dass wir eines Tages keine Beteiligung von Menschen brauchen werden" - noch sei das aber notwendig.

Alexa soll längere Gespräche führen

Amazon arbeite daran, Alexa für längere Gespräche mit Nutzern fit zu machen. "In fünf bis zehn Jahren werden Sprachassistenten mehr Unterhaltungen führen", sagte Limp. Aktuell seien die Interaktionen meist auf einzelne Aufgaben fokussiert. Auch dabei gebe es ein Spannungsfeld zwischen Datenfreigabe und Qualität der Dienste: "Wenn man jeden Tag die Daten löschen würde, wäre der Service nicht so gut", sagte Limp. (Weiterlesen: Versteckter Trojaner – Diese Android-App sollten Nutzer sofort löschen)