Aldi Club Deutschland : Tausende Facebook-Nutzer fallen auf angebliches Aldi-Gewinnspiel rein

Die angeblichen Preise gibt es nicht, der Discounter distanziert sich von den Seiten. Am Ende gewinnen nur die Betrüger.

von Mark Otten

04. Dezember 2018, 17:30 Uhr

Hamburg | Im aktuellen Fall preist die Seite zehn hochwertige Küchenmaschinen als Gewinn an. Um an der Verlosung teilzunehmen, sollen Facebook-Nutzer den Beitrag teilen und einen Kommentar hinterlassen, heißt es in dem Eintrag. Rund 41.000 Nutzer haben den Beitrag bis Dienstag bereits verbreitet – obwohl es sich bei dem angeblichen Gewinnspiel um eine Täuschung handelt.

facebook.com/DerClubDeutschland - mao

Der Discounter hat sich bereits von den Fälschern distanziert und warnt Nutzer davon, den Aufforderungen der Nepper zu folgen oder persönliche Daten weiterzugeben. Auch der Verein Mimikama, der Betrug und Falschmeldungen im Internet thematisiert, hat den Eintrag bereits als Fälschung entlarvt. (Weiterlesen: Rätsel oder Abzocke – das steckt hinter den vielen Weihnachtsmännern auf Whatsapp)

Viele Seiten haben davor mit Wohnmobilreisen geworben, die es nicht gab. Darunter auch die Facebook-Seite "Aldi Club Deutschland", die im Oktober 2018 als "TUI Deutschland " gegründet und danach in "TUl Freunde Deutschland" und "Reise Freunde Deutschland" umbenannt worden war. Am 2. Dezember folgte die aktuelle Änderung, seitdem trägt die Seite unberechtigterweise das Logo des Discounters. Nutzer können diese Informationen unter dem Profilbild einer Seite mit einem Klick auf "Seiteninfos und Werbung" einsehen.

Aldi Club Deutschland: Droht Nutzern Gefahr?

Abgesehen davon, dass Facebook-Nutzer nicht auf einen Gewinn hoffen brauchen, ensteht zunächst kein Schaden. Der droht lediglich, wenn die Seitenbetreiber angebliche Gewinner anschreiben und die Nutzer persönlichen Daten angeben sollten. Doch auch ohne diesen Schritt lohnen sich Fake-Gewinnspiele für die Seitenbetreiber, denn Facebook-Seiten mit vielen Fans und Interaktionen lassen sich verkaufen – vor allem an andere zwielichtige Datensammler. Die einzigen Profiteure dieses angeblichen Gewinnspiels sind also die Betrüger im Hintergrund. (Weiterlesen: Bearbeitete Bilder – Donald Trumps erster Arbeitstag begann mit einer "Fake-News")

Falsche Facebook-Seite erkennen

Der Verein Mimikama hat eine Liste veröffentlicht, mit der Nutzer gefälschte Facebook-Seite erkennen können:

der blaue Verifizierungshaken hinter den Seitennamen fehlt



die Seiten werben mit bekannten Marken und Firmen



Nutzer werden zum “Liken” und “Teilen” gezwungen



ein glaubwürdiges Impressum fehlt



die Teilnahmebedingungen fehlen



Kontaktmöglichkeit fehlen



die Seite existiert erst kurz



die Gewinner werden nicht bekannt gegeben



Gewinne werden von Sponsoren zur Verfügung gestellt, die “nicht genannt werden wollen”



die Gewinne werden mit kopierten Bildern aus dem Internet beworben



achte bei bekannten Unternehmen auf den häufig