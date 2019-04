Twitter-Phänomen : Aha-Erlebnis garantiert: Kennen Sie diese "versteckten Wahrheiten"?

Wissen Sie, woher der Baumarkt Obi seinen Namen hat? Oder was Bob Marley mit "No Woman No Cry" wirklich sagen wollte?

von Viktoria Meinholz

25. April 2019, 10:32 Uhr

Hamburg | Es gibt Dinge, die sind eigentlich offensichtlich – und trotzdem fällt es uns manchmal erst nach Jahren wie Schuppen von den Augen. Wir entdecken eine Wahrheit, die wir vorher immer übersehen haben. Auf Twitter sorgen gerade diese erst spät verstandenen Wahrheiten für allerhand Aha-Erlebnisse. Eine Nutzerin namens Toni hatte ihre Follower aufgerufen, sich zu "outen" – und mittlerweile finden sich unter dem Tweet vom 23. April mehr als 1000 Antworten.

Besagte Toni liefert zum Start auch gleich ein eigenes Beispiel: "Hab gestern erst verstanden, warum Karla Kolumna Kolumna mit Nachnamen heißt".



Wir haben ein paar der schönsten Wahrheiten gesammelt:

Kotflügel sollen den Kutscher vor dem Pferdekot schützen — Tristan Seith (@SeithTristan) 24. April 2019

Desktop heißt Desktop weil es auf der top vom desk steht und laptop weil es auf top vom lap — SENIOR CITIZEN LIAM (@liamoneandonly) 23. April 2019

dass das wort bandscheibenvorfall daher kommt weil die bandscheibe vor fällt und nicht von vorfall wie ereignis — Holy Schmitt (@holyschmittens) 23. April 2019

dass bob marley mit "no woman, no cry" nicht "keine frau = kein geschrei" meinte, sondern auf kreolisch "nein frau, weine nicht." — böse andimaus (@And1valent) 23. April 2019

und falco singt beim kommissar nicht "dadideldummdidummdumm" sondern "drah dich net um" also dreh dich nicht um — johannes floehr (@uerdinger) 23. April 2019

im amazon-logo zeigt der pfeil von "a bis z" — ram.peng (@mar_o_ram) 23. April 2019

lachgummi heißt so weil es kein weingummi ist — kler con queso (@_klerer) 23. April 2019

Die 8 in der Mitte 🤯 pic.twitter.com/hxKk6yoWFq — Andi Arbeit (@derboesemop) 23. April 2019

Dass Farin Urlaub eine Aufforderung ist. — 🌞Worthülse🌞 (@worthuelse) 23. April 2019

Dass Pullover von pull over kommt. — Gustav Otto (@gustav__otto) 23. April 2019

Überraschungseier sind wie braune Eier: außen braun, dann weiß, und dann kommt das Eigelb. — Hirncabrio (@Hirncabrio) 24. April 2019

Und.. dass das Verrückte Labyrinth nichts mit „Verrückt“ im Sinne von Verstand verloren sonder mir ver-rücken, der Spielsteine zu tun hat.. — die_mutti (@die_mutti) 24. April 2019

wenn wir grad schon beim SAUFEEE sind, der Hut aka Deckel von ner Tequilaflasche ist eine Zitronenpresse. —(@snowwhizzl) 24. April 2019