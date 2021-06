Aus für UMTS : 3G geht in Rente: Was bedeutet das für Mobilfunk-Kunden?

UMTS war einst die Zukunft - bis Ende des Jahres wird die alte Sendetechnik nun abgeschaltet. Die meisten Mobilfunkkunden werden nichts merken, einige müssen aber tätig werden.

München | Diesen Sommer ist Schluss. Mit Telefonica beginnt am 1. Juli der dritte Mobilfunknetzbetreiber mit der Abschaltung der alten 3G-Sendetechnik. Bei der Telekom geht es einen Tag früher los, Vodafone will bis Ende Juni sogar schon fertig sein. Was bedeutet das für Kunden? Was passiert da eigentlich? Die 3G-Funktechnik (UMTS) ist in die Jahre gekomm...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.