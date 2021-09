Internet-Konzern : 2,1 Milliarden Dollar: Google kauft Bürogebäude in New York

Nur noch Homeoffice? Mitnichten: Google kauft ein Bürogebäude in New York. Langfristig will Google in weitere Gebäude in der Stadt investieren.

Mountain View | Trotz des Trends zum Arbeiten von Zuhause aus steckt Google mehr als zwei Milliarden Dollar in den Kauf eines Bürogebäudes in New York. Es soll das Herzstück von einem Gebäudekomplex des Internet-Konzerns im Südwesten Manhattans werden. Das schrieb Finanzchefin Ruth Porat in einem Blogeintrag von Dienstag. Das Gebäude mit dem Namen St. John's Termi...

