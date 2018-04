Netflix, Amazon Prime, Maxdome : Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

Alle Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon Prime und Maxdome - bewertet von Film-Fans weltweit.

13. April 2018, 18:00 Uhr

Unser Partner isnotTV stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor. Weiter unten können Sie selbst Ihre Meinung abgeben, Trailer anschauen und mehr zu den beliebtesten Streaming-Neulingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Dieses Wochenende dürfte die Entscheidung wieder schwer fallen, denn die neuen Serien und Filme auf Netflix sind alle sehenswert: Tarantino’s Western „The Hateful Eight “ ist eine Geschichte um eine wild zusammengewürfelte Gruppe, die mit einer Kutsche in einen Schneesturm gerät und „Das Leben des Brian “ ist Monty Pythons Kult-Parodie auf die Bibel-Geschichte von Jesus von Nazareth. In „Angry Birds – Der Film “ fliegen die wütenden Vögel nach dem gleichnamigen erfolgreichen Spiel auf die bösen, grünen Schweine. „Lost in Space - Verschollen zwischen fremden Welten “ ist der Serien-Neustart auf Netflix und in der – Serie „Chef’s Table: Süße Kreationen “ werden wieder Mal die leckersten Desserts von den besten Köchen gezeigt.

Angry Birds – Der Film (Start 12.04.)

Der Vogel Red ist ein Außenseiter und muss wegen seiner plötzlichen Wutausbrüche an einem Anti-Aggressions-Kurs teilnehmen. Dort trifft er auf den hyperaktiven Chuck und den unberechenbaren Bomb, die sich auch nicht wirklich unter Kontrolle haben. Als ein Haufen grüner Schweine auf der Insel ankommt, werden sie erst einmal freundlich begrüßt. Doch als die Eindringlinge die Eier der Vögel stehlen, müssen Red und seine neuen Freunde den ungeschlüpften Nachwuchs retten. Jetzt können sie all ihre Wut rauslassen.

Lost in Space – Verschollen zwischen fremden Welten – Staffel 1 (Start 13.04.)

2046: Das Weltall ist inzwischen bewohnbar, und deshalb will auch Familie Robinson – unter der Führung von Professor John Robinson (Toby Stephens) – mit ihrem Raumschiff zu ihrem neuen Heim. Das Raumschiff hat jedoch einen Fehler, weshalb sie ihr neues Zuhause niemals erreichen und stattdessen auf einem anderen Planeten landen. Es ist eine Welt voller Gefahren, in der die Familie ums Überleben kämpfen muss und später auch zwei weitere Bewohner entdeckt, die gestrandet sind. Dann wäre da noch ein unheimliches Wesen, das keine Anzeichen einer menschlichen Identität aufweist.

Chef’s Table: Süße Kreationen (Start 14.04.)

Im Spin-Off der Dokusoap „Chef’s Table “ werden die erfolgreichsten Konditoren der Welt vorgestellt und gezeigt, wie sie leben und arbeiten. Woher kam bei Back-Stars wie Christina Tosi die Leidenschaft, die Welt mit süßen Speisen zu bereichern? Vier Küchenchefs kreieren neue Desserts, probieren neue Geschmäcker und erzählen Erfolgsgeschichten sowie Missgeschicke.

Das Leben des Brian (Start 15.04.)

Brian (Graham Chapman) wurde nach seiner Geburt im Stall nebenan in eine Krippe gelegt und wird seitdem ständig mit Jesus von Nazareth (Kenneth Colley) verwechselt. Das ist erstmal nervig, doch richtig lästig wird sein Leben erst, als Brian für den Messias gehalten und Tag für Tag von Jesus Anhängern belagert wird.

The Hateful 8 (Start 15.04.)

Der Kopfgeldjäger John Ruth (Kurt Russell) ist mit seiner Gefangenen Daisy Domergue (Jennifer Jason Leigh) und zwei zugestiegenen Passagieren (Samuel L. Jackson & Walton Goggins) in einer Postkutsche durch Wyoming unterwegs und ist durch einen Schneesturm dazu gezwungen, Unterschlupf in einer Hütte zu finden. Allerdings ist die Hütte schon von anderen ruchlosen Gestalten, wie dem Mexikaner Bob (Demian Bichir), Oswaldo Mobray (Tim Roth) und dem Cowboy Joe Gage (Michael Madsen), besetzt. Anfangs unterhält man sich noch freundlich, doch doch die Spannungen nehmen zu und es wird klar, dass nicht jeder von ihnen die Hütte lebend verlässt.







Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Was darf es dieses Wochenende im Amazon-Abo sein? Drama, etwas Lustiges oder doch die volle Ladung Krimi? Im melancholischen Drama „A Ghost Story “ kehrt Oscarpreisträger Casey Affleck nach seinem Tod als Geist zurück, um bei seiner Frau zu sein, und „Baywatch “ ist das Remake der Kult-Serie aus den 90ern mit sexy Besetzung wie Zac Efron oder Kelly Rohrbach. Basierend auf Michael Connellys Bestseller erzählt die Serie „Bosch “ in der vierten Staffel die Geschichte eines gnadenlosen LAPD-Cops.

Baywatch (Start 12.04.)

Die Neuauflage der Kultserie mit David Hasselhoff ist mit junger und attraktiver Besetzung zurück. Mitch Buchannon (Dwayne Johnson) ist Anführer eines Rettungsschwimmerteams in Malibu und hat alle Hände voll zu tun. Vor allem Neuzugang Matt Brody (Zac Efron) macht ihm Sorgen, und eigentlich kann er ihn auch einfach nicht leiden. Summer (Alexandra Daddario) allerdings ist von ihm mehr als angetan und auch die Kollegen Ronnie (Jon Bass), C.J. (Kelly Rohrbach) und Stephanie (Ilfenesh Hadera) kämpfen neben den Wellen mit Problemen und Liebschaften. Doch als Mitch und Matt kriminellen Machenschaften an ihrem Strand auf die Schliche kommen, müssen sie trotz Verfeindung als Team zusammenhalten und an einem Strang ziehen.

A Ghost Story (Auf Abruf 12.04.)

Der Musiker C (Casey Affleck) und seine Ehefrau M (Rooney Mara) sind ein unzertrennliches Paar, bis C bei einem Autounfall ums Leben kommt. Als sie ihn in der Leichenhalle identifizieren muss, geschieht das Unglaubliche: Der Geist von C erhebt sich und spukt ab diesem Zeitpunkt im gemeinsamen Haus herum. Er beobachtet seine Frau beim Trauern, doch das Leben geht für sie weiter, sie trifft wieder andere Männer und zieht aus dem Haus aus. C jedoch bleibt an das Haus gefesselt und bleibt selbst dann, wenn das Haus abgerissen und ein Wolkenkratzer errichtet wird. Wie wird C jemals seinen Frieden finden?

Bosch – Staffel 4 (Start 13.04.)

Hieronymus „ Harry “ Bosch (Titus Welliver) ist ein gnadenloser Cop beim LAPD und hat darüber hinaus eine dunkle Vergangenheit als Kriegsveteran hinter sich. Während er sich vor allem um Mord- und Raubfälle kümmert, gerät er während eines Schusswechsels selbst als Täter ins Visier und wird von den Angehörigen des Opfers angeklagt. Unter diesen Umständen darf Harry seine Ermittlungen in seinem jüngsten Fall nicht fortführen, doch das hindert ihn nicht, seinen Dienst weiterhin auszuüben. Er setzt seinen eigenen Kopf durch, denn er ist kein gewöhnlicher Polizist.