Netflix, Amazon Prime, Maxdome : Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

von svz.de

02. März 2018, 18:00 Uhr

Unser Partner isnotTV stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor. Weiter unten können Sie selbst Ihre Meinung abgeben, Trailer anschauen und mehr zu den beliebtesten Streaming-Neulingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

DC oder Marvel? Netflix hat beide: In „Marvel’s The Avengers” verbünden sich die Superhelden im Kampf gegen Loki und in „Guardians of the Galaxy” durchkreuzen vier Space-Exoten und ein Draufgänger von der Erde die Pläne eines Diktators. In DC’s Serie „Gotham” dreht sich alles um Polizei-Detective James Gordon, der den jungen Bruce Wayne kennenlernt. Von Comics geht es direkt zum Animationsfilm „Bolt - Ein Hund für alle Fälle”, in dem sich ein Hund für einen Superhelden hält, aber vor allem ein bescheuerter Hamster der geheime Liebling der Zuschauer ist. In der zweiten Staffel von „Designated Survivor” muss sich Tom Kirkman weiterhin als neuer Präsident beweisen.

Designated Survivor - Staffel 2 (Start 01.03.)

Tom Kirkman (Kiefer Sutherland) ist zunächst nur ein unterklassiges Kabinettsmitglied, doch als im Rahmen der Ansprache zur Lage der Union alle hochrangigen Politiker der USA und der Präsident ermordet werden, rückt er an die erste Stelle der Rangfolge für das höchste Amt im Lande. Tom Kirkman ist der „designated survivor” und muss nun widerwillig als Notfall-Präsident dienen.

Guardians of the Galaxy (Start 01.03.)

Peter Quill (Chris Pratt) wurde in den 80ern von Aliens entführt und hat seitdem nur noch eine einzige Erinnerung an die guten, alten Zeiten auf der Erde: Eine Kassette voller Oldschool-Hits. Unter dem Namen „Star Lord” bereist er fliegend das Weltall und landet in einer alten Tempelanlage, wo er eine geheimnisvolle Kugel findet und auf dem Schwarzmarkt für viel Geld verkaufen will. Doch er wird das Opfer von Ronan the Accuser (Lee Pace), der es auf das Artefakt abgesehen hat und nichts Gutes damit vorhat. Um Ronan zu entgehen, muss Peter einen nicht einfach einzuhaltenden Waffenstillstand mit Waschbär Rocket, Baummensch Groot, der tödlichen Gamora (Zoe Saldana) und dem rachsüchtigen Drax the Destroyer (Dave Bautista) eingehen.

Bolt- Ein Hund für alle Fälle (Start 01.03.)

Bolt ist der Hunde-Star in Hollywood mit Superkräften, der die gefährlichsten Abenteuer meistert . Er ahnt jedoch nicht, dass alles nur Show ist und hält sich deshalb tatsächlich für einen Superhelden. Als seine Besitzerin Penny in der Show von einem Schurken entführt wird und nach Drehschluss alle nach Hause gehen, geht Bolt immer noch von einer wahren Entführung aus. Um Penny zu retten, bricht er aus und gelangt nach New York, wo er Katze Mittens und den verrückten Hamster Dino kennenlernt.

Marvel’s The Avengers (Start 01.03.)

Loki (Tom Hiddleston) hat einen Weg gefunden, zwischen den neun Welten zu reisen und will die Erde unterwerfen. Deshalb ruft Nick Fury (Samuel L. Jackson) die Friedensorganisation S.H.I.E.L.D. mit den größten Helden der Welt zusammen, um Lokis Pläne zu durchkreuzen. Zum Team gehören Captain America (Chris Evans), Black Widow (Scarlett Johansson), Hawkeye (Jeremy Renner) und dazu müssen Iron Man (Robert Downey Jr.) und der Wissenschaftler Dr. Bruce Banner (Mark Ruffalo) gerufen werden, denn die Lage ist ernst. Doch die Helden sind es nicht gewohnt, im Team zu arbeiten. Probleme sind vorprogrammiert.

Gotham - Staffel 3 (Start 01.03.)

Die Fox-Serie beschäftigt sich mit den Ereignissen der titelgebenden Stadt, bevor sie durch Batman gerettet wurde. Im Mittelpunkt steht der junge Polizist Jim Gordon (Ben McKenzie). Angetrieben von seinem Wunsch nach Gerechtigkeit, bekämpft er als frischgebackener Detective die Kriminalität der Stadt. Dabei bekommt er es auch mit dem Mord an Thomas und Martha Wayne zu tun. Sie waren die Eltern von Bruce Wayne, dem späteren Batman.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Das Stichwort für die Filme und Serien auf Amazon lautet dieses Wochenende Manipulation! In „Captain Underpants - Der supertolle erste Film” hypnotisieren zwei Schüler ihren Lehrer mit einem Ring aus einer Cornflakes-Schachtel und in Staffel 3 von „UnREAL” werden Reality-Show-Mitglieder für gute Einschaltquoten geschickt beeinflusst. Dwayne Johnson trifft in „Central Intelligence” auf den kleinen Kevin Hart und spielt einen CIA-Agenten, der die ehemalige Sportskanone für einen seiner Einsätze missbraucht. Im Drama „Das Tagebuch der Anne Frank” wird die berühmte und tragische Geschichte eines jüdischen Mädchens in der Nazizeit erzählt und in der dritten Staffel der Comedy-Horror-Serie „Ash vs Evil Dead” zieht Ash in den Krieg gegen die Dämonen.

Ash vs Evil Dead - Staffel 3 (Start 26.02.)

Es sind 30 Jahre vergangen, seitdem Ash (Bruce Campbell) zum Zeugen vom Tanz der Teufel geworden ist. Er ist inzwischen erwachsen und muss die Dämonen, die er unter Drogeneinfluss selbst herbeigerufen hat, ein weiteres Mal in ihre Schranken weisen. Dabei bekommt er Hilfe von seinem Kollegen Pablo (Ray Santiago) und dessen Schwarm Kelly (Dana DeLorenzo).

UnREAL - Staffel 3 (Start 27.02.)

Im Mittelpunkt der Dramedy-Serie steht eine Reality-Dating-Show und die Vorkommnisse hinter den Kulissen, wo sich die wahren Abgründe des Showbusiness abspielen. Produzentin Rachel (Shiri Appleby) tut alles, um die Einschaltquoten in ungeahnte Höhen zu katapultieren und manipuliert deshalb die einzelnen Kandidaten. So springen für die Kamera hochdramatische Szenen heraus.

Central Intelligence (Start 27.02.)

Es gibt fast nichts interessanteres, als Highschool-Treffen mit alten Klassenkameraden und zu sehen, was aus den Nerds, Cheerleadern, Sportskanonen und Klassenclowns geworden ist. Das ehemalige Sport-Ass Calvin (Kevin Hart) ist inzwischen jedoch nur ein langweiliger Büroangestellter geworden. Kurz vor dem Treffen wird Calvin von Bob (Dwayne Johnson) kontaktiert, der früher der Loser war und jetzt ein für die CIA arbeitender Muskelberg ist. Als CIA-Auftragskiller braucht er die Hilfe von Calvin, um einen Komplott zu verhindern.

Captain Underpants - Der supertolle erste Film (Auf Abruf 01.03.)

Die Rabauken George (im Original gesprochen von: Kevin Hart) und Harold (Thomas Middleditch) sorgen mit ihren Streichen jeden Tag für Unruhe in der Schule. Deshalb will Schuldirektor Mr.Krupp (Ed Helms) die beiden trennen und in verschiedene Klassen setzen. Doch versehentlich hypnotisieren sie den Rektor mit einem Ring aus ihren Cornflakes, so dass er alles tun muss, was sie ihm sagen. Die Jungs beschließen, Mr.Krupp in ihren Lieblings-Superhelden Captain Underpants zu verwandeln.

Das Tagebuch der Anne Frank (Start 03.03.)

Die jüdische Anne Frank (Lea van Acken) muss mit ihrer Familie in Amsterdam um ihre Sicherheit bangen, denn die Deutschen wollen ihre Schwester Margot (Stella Kunkat) deportieren. Vater Otto (Ulrich Noethen) findet mit Hilfe seiner Sekretärin Miep Gies (Gerti Drassl) einen Unterschlupf in einem Hinterhaus in der Prinsengracht 263, wo sich auch weitere Flüchtige zu den Franks gesellen. In ständiger Angst vor den Nazis versuchen die acht Menschen ein normales Leben zu führen, weshalb Annes 13. Geburtstag ausgiebig gefeiert wird und sie ein Tagebuch geschenkt bekommt. Diesem soll sie fortan ihre Ängste, Hoffnungen und Erlebnisse anvertrauen.