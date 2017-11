Netflix, Amazon Prime, Maxdome : Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

von svz.de

erstellt am 17.Nov.2017 | 18:00 Uhr

Unser Partner isnotTV stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor. Weiter unten können Sie selbst Ihre Meinung abgeben, Trailer anschauen und mehr zu den beliebtesten Streaming-Neulingen erfahren.

Jede Menge Abwechslung ist diese Woche bei den Neuzugängen auf Netflix angesagt. Den Anfang macht eines von Disneys jüngsten Meisterwerken, Baymax. Der junge Technik-Freak Hiro möchte den Knuddel-Roboter Baymax in eine Kampfmaschine verwandeln. Ebenfalls futuristisch geht es bei Children of Men zu. Hier ist allerdings die Frage nach Aussterben oder überleben der Menschheit das zentrale Thema. Comedy-Fans erhalten in dieser Woche außerdem die 2. Staffel der Sitcom Lovesick, worin Dylan (Johnny Flinn) weiterhin versucht, die Folgen seiner Chlamydien-Erkrankung einzudämmen. In Woody Allans Film Magic in die Moonlight treffen ein blasierter Zauberkünstler und eine wahrhaftige Hellseherin aufeinander.

Der junge Hiro liebt Roboter und Technik und als seine Heimatstadt San Fransokyo in Bedrängnis gerät möchte er sie mit seinen Waffen beschützen. Doch gerade sein engster Vertrauter, Roboter Baymax taugt mehr zum Knuddeln als zum Kämpfen. Eine radikale Umschulung ist angesagt - und zum Glück stehen Hiro noch seine Freunde, ebenfalls Technik-Freaks zur Seite. (Mit Ryan Potter, Scott Adsit)

Düsterer Science-Fiction über das Fortbestehen der Menschheit. Der Menschheit droht das sichere Aus, den seit 18 Jahren wurde kein einziges Kind mehr geboren. Dafür hat das Chaos die Oberhand gewonnen. In Großbritannien wird jedoch Kee, eine illegale Immigrantin schwanger. Ist sie der Schlüssel, um das Aussterben zu verhindern? (Mit Julianne Moore, Clive Owen)

Dylan hatte Chlamydien - und da er in der Vergangenheit viele Sexpartnerinnen hatte, könnte er nicht der Einzige mit dieser Infektion geblieben sein. Deshalb macht er sich in dieser Sitcom auf, seine Verflossenen zu informieren - jede Folge eine andere. Doch am Ende von Staffel 1 war die List noch nicht abgearbeitet. (Mit Johnny Flynn, Antonia Thomas)

Stanley Crawford (Colin Firth) ist in den 1920er Jahren einer der berühmtesten Zauberkünstler seiner Zeit. Er hat sich der Kunst der Tricks und des Scheins verschrieben, übernatürliche Kräfte hält er jedoch für Unsinn. An der französischen Côte d'Azur bringt die Wahrsagerin Sophie Baker (Emma Stone) sein Weltbild jedoch gehörig ins wanken. (Mit Colin Firth, Emma Stone)

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Diese Woche wird bei Amazon schweres Gerät aufgefahren, denn The Grand Tour startet und zeigt die Moderatoren von Top Gear auf ihrer Welttour rund ums Thema Auto. Währenddessen liefert sich Geisterjäger-Lehrling Tom Ward in Seventh Sohn einen bitteren Kampf gegen finstere Mächte, die seinen Orden bedrohen. Kämpfen muss auch Anwalt Billy McBride in Goliath - bei einem Gerichtsprozess gegen eine übermächtige Anwaltskanzlei; ein Kampf wie David gegen Goliath. Außerdem startet diese Woche die 3. Staffel von The Affairund zeigt neue Perspektiven rund um die außereheliche Affäre zwischen Noah Solloway und Allison Lockhart.

Eine uralte Prophezeiung fällt auf den Bauernsohn Tom Ward (Ben Barnes). Er ist der siebte Sohn eines siebten Sohnes und wird damit in den Orden der Geisterjäger aufgenommen, die sich der Bekämpfung von Schwarzmagiern verschrieben haben. Schon bald bekommen er und sein Lehrmeister John Gregory (Jeff Bridges) es mit der Hexe Mutter Malkin (Julianne Moore) zu tun, welche die Geisterjäger vernichten will. (Mit Ben Barnes, Julianne Moore)

Ein neues britisches Fernsehmagazin rund ums Thema Auto startet diese Woche auf Amazon. Das Team besteht aus den Moderatoren Jeremy Clarkson, Richard Hammond und James May und dem Produzenten Andy Wilman. Diese Jungs waren zuvor bereits mit der BBC-Sendung Top Gear erfolgreich. Nun haben sie eine Show auf die Beine gestellt, die weltweit vor Live-Publikum aufgezeichnet wurde. (Mit Jeremy Clarkson, Richard Hammond)

Anwalt Billy McBride (Billy Bob Thornton) ist nach seiner Scheidung nur noch ein Schatten seiner Selbst. Doch ein Fall wegen fahrlässiger Tötung lässt ihn gegen die mächtige Kanzlei Cooperman & McBride antreten, der auch seine Ex-Frau Julie (Maria Bello) angehört. Zusammen mit einem kleinen Team nimmt McBride diesen Kampf gegen Goliath auf - und kommt einer Verschwörung auf die Spur. (Mit Billy Bob Thornton, William Hurt)

Zentraler Punkt dieser Serie ist die Affäre zwischen dem Noah Solloway (Dominic West) und Allison Lockhart (Ruth Wilson), die bei ihren Ehepartnern und Familien alles auf den Kopf stellt. Besonders ist dabei die Erzählweise, denn die Szenen werden nacheinander aus verschiedenen Perspektiven der Protagonisten erzählt. Womöglich kommen in Staffel 3 noch neue Perspektiven zu den bisherigen vier hinzu. (Mit Dominic West, Ruth Wilson)

Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Drama und Spannung sind in dieser Woche bei Maxdome angesagt. Thirteen erzählt die bewegende Geschichte einer jungen Frau, die 13 Jahre lang in einem Keller eingesperrt war. In Heroes kämpfen Menschen mit übernatürlichen Kräften gegen eine Gefahr, die die Stadt New York bedroht. Shawn Spencer hat sich mit seiner Agentur Psych der Verbrechensbekämpfung verschrieben und gibt sich als Medium aus. In Duell - Enemy at the Gatesliefern sich in Scharfschütze Saizew und Major König während der Schlacht um Stalingrad einen ganz persönlichen Kampf.

In dieser britischen Dramaserie geht es um Ivy Moxam (Jodie Comer). Sie ist 26 Jahre alt und war 13 Jahre lang in einem Keller eingesperrt, in Thirteen gelingt ihr allerdings die Flucht. Die Serie war bereits im englischen und us-amerikanischen Fernsehen sehr erfolgreich. (Mit Jodie Comer, Natasha Little)

Mystery und Science-Fiction-Serie aus den USA, die von Menschen mit übernatürlichen Fähigkeiten. Polizist Matt Parkman kann zum Beispiel Gedanken lesen, Cheerleaderin Claire besitzt Selbstheilungskräfte und der junge Angestellte Hiro Nakamura kann Raum und Zeit beeinflussen. Während sie uns viele andere noch versuchen, ihre Fähigkeiten zu kontrollieren, sagt ein hellsichtiger Charakter eine verheerende Gefahr für die Stadt New York voraus. (Mit Jack Coleman, Hayden Panettiere)

Hauptfigur ist der scharfsinnige Shawn Spencer, der mittels seines Verstands schon einige Fälle für die Polizei gelöst hat. Als die daraufhin skeptisch wird, gibt er vor ein Hellseher zu sein und gründet mit seinem Freund Gus das Wahrsage-/Detektivbüro “Psych”. Nicht selten ist die Polizei auf ihre Hilfe angewiesen. (Mit James Roday, Dulé Hill)

Kriegsdrama über den Kampf um Stalingrad, das auf dem Roman “Enemy at the Gates: The Battle for Stalingrad” basiert. Der junge Schäfer Wassili Saizew wird zur Verteidigung gegen die deutschen Truppen eingezogen und steigt schnell zum Scharfschützen auf. Wegen seiner Gefährlichkeit wird er schnell zum persönlichen Ziel des abgesandten Majors König. (Mit Jude Law, Ed Harris)