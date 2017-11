Netflix, Amazon Prime, Maxdome : Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

von svz.de

erstellt am 03.Nov.2017 | 18:00 Uhr

Unser Partner isnotTV stellt jede Woche die besten Neustarts der deutschen Streaming-Anbieter vor. Weiter unten können Sie selbst Ihre Meinung abgeben, Trailer anschauen und mehr zu den beliebtesten Streaming-Neulingen erfahren.

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Ein neuer Monat beginnt, eine neue Auswahl an Filmen und Serien steht bei Netflix zur Verfügung. Dieses Mal glänzt der Anbieter eher mit Filmen als mit seinen Serien, dennoch ist auch unter den Serien ein Glanzstück dabei: Denn noch gruseliger als die letzten Staffeln, soll die sechste Staffel von „American Horror Story: Roanoke” sein. Mit „Alias Grace” ist nach einer wahren Begebenheit auch ein Neustart unter den Serien dabei. Actionreich wird es natürlich wieder mit Tom Cruise in „Mission: Impossible - Phantom Protokoll” und auch Will Smith in „I Am Legend” lässt nichts anbrennen. Außerdem sind die lebendig gewordenen Spielzeuge in „Toy Story 3” los.

Mission: Impossible - Phantom Protokoll (Start 01.11.)

Bei einem Einsatz der Impossible Mission Force (IMF) in Moskau kommt es zu einem Attentat auf den Kreml, das ausgerechnet Agent Ethan Hunt (Tom Cruise) in die Schuhe geschoben wird. Die Regierung verleugnet die Einheit und ruft das Phantom-Protokoll aus, so dass Ethan mit seinen Leuten in den Untergrund gehen muss. Ein Soziopath namens Cobolt (Michael Nyqvist) hat geheime Abschusscodes für russische Nuklearraketen erbeutet, die ihm Hunt abnehmen will, um einen Atomkrieg zu verhindern. Seine Spur führt dabei nach Dubai.

I Am Legend (Start 01.11.)

Robert Neville (Will Smith) ist der letzte Mensch auf der Erde, nachdem ein von Menschenhand entwickeltes Virus die Menschheit ausgerottet oder zu lichtscheuen Kreaturen verwandelt hat. Fieberhaft sucht er im verlassenen New York nach einem Gegenmittel, er selbst ist aber immun. So streift er tagsüber durch die Gegend und sendet Funksprüche in der Hoffnung, andere Überlebende zu erreichen. Nachts verbarrikadiert er sich vor den Monstern und arbeitet an seinen Laborratten am Impfstoff. Als Robert jedoch das Alpha-Weibchen (Joanna Numata) der „Zombie-Vampire” einfängt, entwickelt es unter der Führung des Alpha-Männchens (Dash Mihok) eine Intelligenz, die sie härter angreifen lässt als je zuvor.

Toy Story 3 (Start 03.11.)

Cowboy Woody und Buzz Lightyear landen als Spende in einem Kindergarten, da ihr Besitzer Andy ins College geht. Zusammen mit ihren Freunden lernen sie im Kindergarten neue Spielzeuge kennen. Zuerst scheinen die Spielzeuge Ken, Gummikrake Stretch oder Plüschbär Lotso sehr nett zu sein, doch schon bald findet Woody heraus, dass Bär Lotso ein Schreckensregiment führt. Es gibt kein Entkommen, aber Woody und seine Freunde entwickeln einen komplexen Fluchtplan.

American Horror Story: Roanoke (Start 01.11.)

Die Anthologieserie vom Sender FX erzählt jede Staffel eine eigene Geschichte. In Roanoke zieht ein junges Paar nach einem verstörenden Vorfall in ein äußerlich scheinendes perfektes Heim, gebaut im 18. Jahrhundert. Doch das Paar muss später spüren, dass das Haus eine dunkle Seite hat, die mit grausamen Ereignissen aus der Vergangenheit zusammenhängt

Alias Grace (Start 03.11.)

Nach einer wahren Geschichte wird das irische Hausmädchen Grace Marks (Sarah Gadon) 1843 wegen Mordes an ihrem Dienstgeber Thomas Kinnear (Paul Gross) verhaftet. Sie bestreitet, sich an die Tat zu erinnern, doch alle Beweise sprechen gegen sie. Ein Jahrzehnt später versucht Dr. Simon Jordan (Edward Holcroft) ihr Gedächtnis zu reaktivieren.







Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Etwas Amerika-lastig scheint dieses Wochenende bei Amazon zu sein, obwohl es untypisch amerikanisch bei einer Familie aus Los Angeles in der vierten Staffel von „Transparent” weitergeht. Eine schottische Familie flüchtet in „Slow West” in den Wilden Westen, während ein afroamerikanischer Jugendlicher in „Morris aus Amerika” umgekehrt nach Heidelberg zieht. Nur in „Silence” führt die Reise von zwei Priestern nicht nach Amerika, sondern nach Japan.

Silence (Start 02.11.)

1638: Der portugiesische Jesuit Sebastião Rodrigues (Andrew Garfield) reist mit seiner Begleitung Bruder Francisco Garupe (Adam Driver) nach Japan, um als Priester eine geheime Missionsarbeit zu leisten. Ihr ehemaliger Mentor Cristóvão Ferreira ist nämlich nach Japan ausgewandert und soll vom Glauben abgefallen sein. Doch die Christen werden durch die Regierung verfolgt und alle westlichen Einflüsse sollen gesäubert werden. Die Lage und das schaurige Bild lassen die beiden Brüder immer wieder an ihrer Aufgabe zweifeln.

Transparent - Staffel 4 (Start 03.11.)

Familie Pfefferman ist keine gewöhnliche Familie: Sie besteht aus Transfrau Maura (Jeffrey Tambor), ehemalig Mort, ihrer Exfrau Shelly (Judith Light) sowie den drei Kindern Sarah (Amy Landecker), Josh (Jay Duplass) und Ali (Gaby Hoffmann). Das Leben der Familie ändert sich schlagartig, als sich Ehemann Mort als transsexuell outet und beschließt, als Maura weiterzuleben.

Slow West (Start 01.11.)

Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee) folgt seiner Geliebten Rose (Caren Pistorius) und ihrem Vater (Rory McCann), die wegen einer Mordanschuldigung nach Colorado fliehen. Auf seinem Weg in den Westen trifft er auf den mysteriösen Reisenden Silas (Michael Fassbender), der im gegen Bezahlung seinen Schutz anbietet, denn die Reise in den Westen ist brutal und rau. Währenddessen läuft ihm die Zeit davon, denn auf Rose und ihren Vater ist ein Kopfgeld ausgesetzt worden und schon bald finden die Kopfgeldjäger auch ihre Spur.

Morris aus Amerika (Start 04.11.)

Morris (Markees Christmas) ist ein 13-jähriger, schwarzer, übergewichtiger US-Amerikaner, der mit seinem Vater Curtis (Craig Robinson) nach dem Tod Morris’ Mutter ins deutsche Heidelberg zieht, weil Curtis dort einen Job als Trainer eines Fußballclubs angenommen hat und auf einen Neuanfang hofft. Doch Morris hat es mit seinem Aussehen nicht leicht und versteht sich nur mit seiner privaten Deutschlehrerin Inka (Carla Juri) ganz gut. Als sie ihm vorschlägt, ein Jugendzentrum zu besuchen, verliebt er sich dort prompt in die rebellische Katrin (Lina Keller), die Heidelberg total spießig findet. Auch sie findet am Außenseiter langsam gefallen.







Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Es ist Crime-Time angesagt. Die beliebte, amerikanische Serie kommt gleich im Doppelpack, so dass „Criminal Minds”, Staffel 1 bis 11 und „Criminal Minds: Team Red” im Maxdome-Abo unendlich abgesuchtet werden können. Emotional ergreifend ist die Geschichte in „Blind Side” und auch in „In Zeiten des abnehmenden Lichts” werden Tränen vergossen. Autodiebstahl der Extraklasse ist in „Overdrive” zu sehen.

Criminal Minds - Staffel 1 bis 11 (Start 01.11.)

Um einen Mörder fangen zu können, muss man wie einer denken. Genau das tut die Behavioral Analysis Unit (BAU) des FBI, indem sie Charakteranalysen erstellen und Verhaltensauffälligkeiten der Täter festhalten. Dabei arbeitet das Team, hauptsächlich bestehend aus Dr.Reid (Matthew Gray Gubler), JJ (A. J. Cook), Penelope Garcia (Kirsten Vangsness), Emily Prentiss (Paget Brewster) und David Rossi (Joe Mantegna), gemeinsam und ergänzt sich gegenseitig mit jeweiligen, besonderen Fähigkeiten.

Criminal Minds: Team Red (Start 01.11.)

Bei der Abteilung für Verhaltensanalyse beim FBI gibt es ein Team, das die Red Cell genannt wird. Dieses Team handelt besonders dann, wenn die Zeit drängt. Dies ist vor allem bei Menschenhandel und Entführungen der Fall. Dadurch, dass das Team viele Handlungsfreiheiten hat, kann es schnell und gezielt handeln, um die Opfer so schnell wie möglich wiederzufinden. Der Kopf des Teams ist Sam Cooper (Forest Whitaker), der den Ex-Soldaten Mick Rawson (Matt Ryan), den ehemaligen Sträfling John „Prophet” Sims (Michael Kelly) und Beth Griffith (Beau Garrett) koordiniert. Auch Penelope Garcia (Kirsten Vangsness) unterstützt diese Einheit.

Blind Side (Start 01.11.)

Leigh Anne Tuohy (Sandra Bullock) ist eine glückliche, verheiratete Frau mit zwei Kindern, die gut betucht in Memphis lebt - und eine Wucht ist. Entsprechend passioniert setzt sie sich ein, als ihre Tochter Collins (Lily Collins) eines Tages den Klassenkameraden Michael Oher (Quinton Aaron) nach Hause mitbringt: Er ist obdachlos, kann nicht schreiben und hat Schwierigkeiten sich mitzuteilen. Aber er hat ein gewaltiges Talent für Football, welches Leigh Anne mit jeder ihrer Zellen unterstützt. Obwohl Leigh Anne anfangs nicht unbedingt aus Nächstenliebe handelt, liebt sie den Jungen schon bald wie ihre eigenen Kinder.

In Zeiten des abnehmenden Lichts (Auf Abruf 02.11.)

Ostberlin, 1989: Urgroßvater Wilhelm Powileit (Bruno Ganz) ist Ex-Widerstandskämpfer, Exil-Heimkehrer, Stalinist und wird stolze 90 Jahre alt. Deshalb veranstaltet Ehefrau Charlotte (Hildegard Schmahl) eine riesige Feier, zu der neben Familie und Freunde auch Repräsentanten des Arbeiter- und Bauernstaats eingeladen sind. Ein geladener Gast wird jedoch schmerzlich vermisst: Enkel Sascha (Alexander Fehling). Als die Nachricht die Runde macht, dass er sich in den Westen abgesetzt hat, ist das Entsetzen groß.

Overdrive (Auf Abruf 03.11.)

Die Brüder Andrew (Scott Eastwood) und Garrett (Freddie Thorp) sind Autodiebe, doch sie stehlen nicht irgendwelche Autos, sondern nur die absoluten Luxuswagen. Deshalb werden sie angeheuert, einem Gangsterboss seinen 1937er Bugatti Type 57 zu stehlen. Natürlich geht der Diebstahl schief, so dass sie vom Boss Morier (Simon Abkarian) gefangen werden. Doch Morier gibt den Todgeweihten eine Chance und befiehlt ihnen, seinem Erzrivalen Max Klemp (Clemens Schick) seinen Wagen zu stehlen und Morier zu bringen.