Netflix, Amazon Prime, Maxdome : Die aktuellen Streaming-Tipps zum Wochenende

06.Okt.2017

Dieses Wochenende neu im Netflix-Abo:

Der Start ins Oktober-Wochenende ist hauptsächlich witzig und animiert: Zach Galifianakis gibt uns in „Stichtag” wie immer einiges zu Lachen und auch „Harold & Kumar” wissen, was Humor ist. Über Captain Jack Sparrow in „Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2” kann man irgendwie auch nur schmunzeln. Für die kleinen Serienjunkies unter uns kämpft der animierte Drache Spyro in der zweiten Staffel von „Skylanders Academy” gegen das Böse und die ebenfalls animierte Serie „Star Wars: The Clone Wars”, Staffel 1-5 freut nicht nur die Kleinen, sondern vor allem alle großen Star Wars Fans.

Stichtag (Start 03.10.)

Zu Peter Highmans (Robert Downey Jr.) Unglück kreuzt sich sein Weg auf dem Flughafen mit dem von Möchtegernschauspieler Ethan Tremblay (Zach Galifianakis). Ab da beginnt auf einem eher unfreiwilligen, gemeinsamen Roadtrip eine unaufhaltsame Katastrophen-Kette für Peter, während Ethan mit seinem Hund Sunny nichts aus der Ruhe bringt. Doch die Zeit drängt, denn Peters Ehefrau (Michelle Monaghan) erwartet in wenigen Tagen ein Kind, und es scheint nicht, als ob er es rechtzeitig ins Krankenhaus schafft.

Star Wars: The Clone Wars - Staffel 1-5 (Start 03.10.)

Die Jedi-Ritter kämpfen auf der Seite der Galaktischen Republik gegen die Separatisten mit Unterstützung der dunklen Sith-Lords. Im Kampf gegen die finsteren Mächte müssen sich Mace Windu, Obi-Wan Kenobi, Anakin Skywalker und andere Jedi unter Führung des Großmeisters Yoda für die Sicherheit der Republik bewähren. Die dem Kanzler Palpatine zur Seite stehenden Klonkrieger unterstützen die Jedi, doch Palpatine verfolgt im Stillen seine eigenen Ziele.

Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2 (Start 02.10.)

Aufgrund der Geschehnisse im ersten Teil steht Captain Sparrow (Johnny Depp) in Blutschuld zum Piraten Davey Jones (Bill Nighy), dem Herrscher über die Tiefen des Ozeans und der Flying Dutchman. Findet Jack keinen Weg, der Blutschuld zu entgehen, droht ihm ewige Sklaverei. Auch William Turner (Orlando Bloom) und seine Verlobte Elizabeth Swann (Keira Knightley) droht der Galgen, weil sie ihm zur Flucht verholfen haben. Doch auch das kann verhindert werden, wenn sie Jack Sparrow seinen magischen Kompass wegnehmen.

Harold & Kumar(Start 02.10.)

Harold (John Cho) und Kumar (Kal Penn) sind beste Kumpel und Mitbewohner. Während Harold es auf der Arbeit schwer hat, er schikaniert wird und dazu unglücklich verliebt ist in seine Nachbarin Maria (Paula Garcés), läuft es bei Kumar besser: Bis auf die unzähligen Vorstellungsgespräche, die er durch seinen Vater organisiert wahrnehmen muss. Doch wenn sich beide abends vor der Flimmerkiste versammeln, können sie ihrem liebsten Hobby nachgehen: Kiffen!

Skylanders Academy - Staffel 2 (Start 06.10.)

In der beliebten Animationsserie zum bekannten Videospiel dreht sich alles um die Skylander-Akademie, in der die besten jungen Krieger aus den gesamten Skylands ausgebildet werden. Sie sollen nämlich zukünftig das Universum vor dem Bösen beschützen. Folgt Spyro, Eruptor, Stealth, Elf Jet-Vac und Pop Fizz auf ihren heldenhaften Abenteuern.

Dieses Wochenende neu im Amazon-Abo:

Auch in der ersten Oktoberwoche glänzt Amazon vorbildlich mit Neuzugängen und diesmal kann man sich auf eine kleine Zeitreise begeben: „Königin der Wüste” bringt uns auf eine Reise durch den nahen Osten im Jahre 1902 und „Turn” handelt von einem Spionagering im Amerika von 1778. Der Katastrophenfilm „Deepwater Horizon” erinnert an ein Unglück von 2010. Obendrauf beginnt der zweite Teil der sechsten Staffel von „Teen Wolf” und “geschüttelt, nicht gerührt” heißt es natürlich wieder bei „James Bond 007 - Spectre”.

Königin der Wüste (Start 01.10.)

Thomas Hugh Bell (David Calder) organisiert auf Wunsch seiner wissbegierigen Tochter Gertrude (Nicole Kidman) im Jahre 1902 einen Aufenthalt bei Verwandten in Teheran, weil sie nicht im verregneten England versauern will. Auf ihrer Reise verliebt sie sich unsterblich in den mittellosen Diplomaten Henry Cadogan (James Franco). Doch der Vater untersagt die Eheschließung, so nimmt die Beziehung ein Ende und Gertrude verschreibt sich dem Reisen. Neben wissenschaftlichen Arbeiten übernimmt sie einen politischen Posten und wird immer bedeutender für die örtlichen Machthaber, aber auch für die Briten.

Teen Wolf - Staffel 6, Teil 2 (Start 02.10.)

Nach einem Wolfsbiss entdeckt Außenseiter Scott McCall (Tyler Posey) außergewöhnliche Fähigkeiten an sich. Scott ist ein Werwolf und hat eine nahezu unwiderstehliche Anziehungskraft an das andere Geschlecht erworben. Somit ist er vom Außenseiter zum Star der Schule geworden - inklusive Neider. Ist der Biss ein Fluch oder ein Segen?

James Bond 007 - Spectre (Start 03.10.)

James Bond (Daniel Craig) ist wieder auf einer nicht genehmigten Solo-Mission unterwegs, nachdem er rätselhafte Botschaften aus seiner Vergangenheit erhielt. Er trifft in Rom die wunderschöne, eiskalte Witwe Lucia Sciarra (Monica Bellucci) mit deren Hilfe er einer finsteren Geheimorganisation namens „Spectre” auf die Spur kommt. Bond bittet Moneypenny (Naomie Harris) und den Technikexperten Q (Ben Whishaw), die Tochter, Madeleine Swann (Léa Seydoux), seines alten Erzfeindes Mr. White (Jesper Christensen) aufzuspüren, denn nur sie hat die entscheidende Information, das Mysterium hinter Spectre zu lüften und den mysteriösen Mann (Christoph Waltz) dahinter dingfest zu machen.

Turn - Staffel 4 (Start 03.10.)

Basierend auf dem Roman „Washington's Spies: The Story of America's First Spy Ring“ von Alexander Rose spielt die Serie „Turn” im Jahre 1778, als New Yorker Farmer Abe Woodhull (Jamie Bell) sich mit einer Gruppe von Freunden aus der Kindheit verbündet, um die Spionagegruppe „The Culper Ring” zu gründen. Sie verschreiben sich dem Ziel, im Kampf um nationale Unabhängigkeit das Blatt zugunsten der Kolonien zu wenden.

Deepwater Horizon (Start 06.10.)

2010: Die Ölbohranlage Deepwater Horizon steht vor dem Durchbruch. Mehr als 100 Millionen Barrel Öl sollen nur 70 Kilometer vom US-Festland entfernt direkt aus dem Golf von Mexiko befördert werden. Chef-Techniker Mike Williams (Mark Wahlberg) und Jimmy Harrell (Kurt Russell) werden damit beauftragt, mit ihren Teams die Bohrung vorzubereiten, doch dabei bemerken sie, dass der Druck auf das Bohrloch viel zu hoch ist, um bedenkenlos fortfahren zu können. Ihre Warnungen werden ignoriert und so kommt es zum katastrophalen „Blowout”. Gewaltige Explosionen und ins Meer austretendes Öl schließen über 120 Menschen auf der Bohrinsel ein und Williams und seinen Leuten bleibt nicht viel Zeit, Überlebende und Verletzte zu retten.







Dieses Wochenende neu im Maxdome-Abo:

Dieses Wochenende steht Maxdome wohl ganz im Zeichen der starken Frauen und Männer: Denn im Neuzugang „Last Man on Earth” sucht der letzte Überlebende auf der Erde nach Mitmenschen, während ein homosexuelles Paar auch in „Milk” nach so etwas wie Menschlichkeit sucht. Sowohl in den neuen Staffeln von „Secrets & Lies” als auch in der zweiten Staffel von „Quantico” wird den Hauptakteuren ein schweres Verbrechen angehängt und in „Suckerpunch” bekämpfen gepeinigte Mädchen die Realität in der Fantasiewelt.

Last Man on Earth - Staffel 1 (Start 01.10.)

Es spielt das Jahr 2022: Nach einem Seuchenausbruch ist Phil Miller (Will Forte) der letzte Mensch auf der Welt und zieht nun auf der Suche nach anderen Menschen mit seinem Wohnwagen durch Nordamerika. Nach seiner langen, niederschmetternden Suche durch das ganze Land findet er die leicht anstrengende Carol (Kristen Schaal), die er für die letzte Frau auf Erden hält und deshalb mit ihr die Erde repopulieren will. Doch sie soll nicht die letzte sein.

Milk (Start 01.10.)

Das homosexuelle Paar Harvey Milk (Sean Penn) und Scott Smith (James Franco) ziehen Anfang der 1970er Jahre nach San Francisco und eröffnen dort einen Fotoshop. Doch aufgrund ihrer Homosexualität kommt es zu Anfeindungen. Als Reaktion darauf geht Milk zunehmend offensiv mit seiner Sexualität um und so wird sein Laden nach und nach zum Szenelokal, das Viertel zur Hochburg der langsam wachsenden Schwulenbewegung und er selbst steuert eine politische Karriere an.

Quantico - Staffel 2 (Start 01.10.)

Am FBI-Ausbildungsort „Quantico” versammeln sich die besten Rekruten, um das harte Training zum Agenten zu durchlaufen. Die vielversprechendste der New Agents in Training ist Alex Parrish (Priyanka Chopra ), die in zwei Handlungssträngen gezeigt wird. Der eine Strang zeigt ihre Ausbildung in der Vergangenheit, während sie in der Gegenwart eine bereits ausgebildete Agentin ist und nach einem schwerwiegenden, terroristischen Anschlag auf New York zur Hauptverdächtigen wird.







Suckerpunch (Start 01.10.)

Babydoll (Emily Browning) und ihre Leidensgenossinnen Sweet Pea (Abbie Cornish), Blondie (Vanessa Hudgens), Rocket (Jena Malone) und Amber (Jamie Chung) feilen einen Plan aus, um aus der düsteren Irrenanstalt zu fliehen, in der sie gegen ihren Willen eingesperrt wurden. Es bleibt ihnen jedoch nicht mehr viel Zeit, denn Babydoll soll einer Lobotomie unterzogen und damit ausgeschaltet werden. Um die Realität auszutricksen, tauchen die Freundinnen in eine groteske Fantasiewelt ab und stellen sich in Endzeitstimmung ihren Gegnern in monströser Gestalt.

Secrets & Lies - Staffel 1 & 2 (Start 01.10.)

Ein Familienvater wird schnell zum Hauptverdächtigen eines Mordfalls, als er die Leiche eines 4-jährigen Jungen findet. Während er versucht seine Unschuld zu beweisen, gerät selbst seine Ehefrau Christy (KaDee Strickland) in Zweifel über ihren Mann. Um seine Ehe, seine Familie, seinen guten Ruf und auch seinen Verstand zu retten, muss Ben Crawford (Ryan Phillippe) die Suche nach dem Täter in die eigenen Hände nehmen.