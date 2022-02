«Nicht ihr Tag» : Deutsches Team startet unglücklich ins Six Invitational

Das deutsche Rainbow-Six-Team Rogue ist im ersten Spiel des Six Invitational von Team Liquid mit 0:2 bezwungen worden. „Es ist eine Tradition, das erste Spiel zu verlieren“, twitterte Rogues Kapitän Leon „LeonGids“ Giddens nach dem Spiel. „Auf zum nächsten.“

Auch andere europäische Teams mussten am ersten Spieltag der Weltmeisterschaft in „Rainbow Six: Siege“ Niederlagen einstecken. So konnte der Europameister aus der Schweiz, Team BDS, gegen das lateinamerikanische Team Furia Esports nicht überzeugen (0:2). Ebenso verlor Natus Vincere gegen Oxygen Esports. Als einziges deutsches Team auf dem Turnier hatte...

