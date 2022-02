2:0-Sieg gegen Astralis : BIG sichert Finaleinzug bei CS:GO Blast Premier Spring

BIG steht im „Counter-Strike: Global Offensive“-Turnier Blast Premier als einer der besten Sechs bereits vorzeitig in den Spring Finals. Das Team schlug Astralis bereits zum zweiten Mal mit 2:0.

„Die Atmosphäre im Team ist sehr gut, ich habe das vorher noch nie so gehabt“, sagte BIGs Neuzugang Josef „faveN“ Baumann im Interview nach dem Spiel. „Auch, als wir gestern 1:14 zurücklagen, hatten wir immer noch Spaß.“ In der Gruppenphase hatte BIG zuvor nur das nordamerikanische Team Complexity schlagen können, verbesserte sich in der darauffolgende...

