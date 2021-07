„Totale Bereicherung“ : Zehn Jahre Bundesfreiwilligendienst

Seit dem 1. Juli 2011 bietet der Bundesfreiwilligendienst engagierten Menschen Chancen zur beruflichen Orientierung. Eine junge Rheinland-Pfälzerin und ein Freiwilliger aus der Anfangszeit berichten von ihrer Arbeit.

Ludwigshafen am Rhein | Wer nach einer Operation in der BG Klinik in Ludwigshafen im Aufwachraum langsam aus der Narkose zu sich kommt, blickt vielleicht in das Gesicht von Clara Mansmann. Die 20-Jährige aus Neustadt an der Weinstraße arbeitet seit vergangenem August als Helferin im Bundesfreiwilligendienst (BFD) in dem Krankenhaus. Sie ist dabei mitunter erste Ansprechpa...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.