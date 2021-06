„Blick in die Glaskugel“ : Wie wird das Ausbildungsjahr 2021?

Während der Corona-Pandemie fand die Berufsausbildung zuletzt unter erschwerten Bedingungen statt. Nun beginnt ein neues Ausbildungsjahr. Worauf müssen sich angehende Azubis einstellen?

Berlin | Im August und September starten wieder zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene in ihre Berufsausbildung. Sie haben anstrengende Monate hinter sich: Das Leben, die Schule, die Prüfungen - alles spielte sich unter Pandemie-Bedingungen ab. Derzeit hat sich die Corona-Lage in Deutschland deutlich entspannt. Was erwartet angehende Azubis im Ausbildungs...

