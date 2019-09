Da stimmt die Chemie : Wie werde ich Lacklaborant/in?

Sie forschen, entwickeln und prüfen: Lacklaboranten kümmern sich um die Beschichtung von Autos, Möbeln oder Waschmaschinen. Die Gehaltsaussichten in der Chemiebranche sind gut.

von dpa

09. September 2019, 04:50 Uhr

Egal, ob Auto, Zug oder Flugzeug: Der Lack eines Fahrzeugs muss einiges aushalten. Experten wie Jens Fridag sorgen dafür, dass die Beschichtung bei Regen oder im Fall eines Steinschlags nicht abblättert.

Der 19-Jährige absolviert eine Ausbildung zum Lacklaboranten beim Unternehmensbereich Coatings von BASF in Münster. Er entwickelt und produziert Farben und Lacke, prüft deren Qualität im Labor, dokumentiert Messdaten und wertet diese aus.

«Ich wollte nach der Schule etwas mit Chemie machen, da mich das Fach schon immer sehr interessiert hatte», erzählt Fridag, der seit seiner Kindheit Modellbau zum Hobby hat und Fahrzeuge wie Schiffe auch selbst lackiert.

Fridag kennt sich mit unterschiedlichen Beschichtungen bestens aus. Insofern waren seine Chancen gut, einen Ausbildungsplatz als Lacklaborant zu bekommen. «Bewerber sollten in jedem Fall Spaß am Umgang mit chemischen Stoffen und eine Affinität zu Farben haben», sagt Alexander Schneider vom Verband der deutschen Lack- und Druckfarbenindustrie in Frankfurt am Main.

Allgemein ist naturwissenschaftliches Interesse ein Pluspunkt. Wer etwa fit in Mathematik ist, ist im Vorteil. Denn zum Berufsalltag gehört beispielsweise zu berechnen, wie viel Material bei der Zusammensetzung eines Lacks oder eines Farbtons nötig ist.

Vom Labor bis zur Serienproduktion

Die meisten Betriebe stellen nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit Ausbildungsanfänger mit Hochschulreife ein. Auch Fridag hat das Abitur. «Man muss in der Ausbildung so viele neue Informationen aufnehmen und verstehen, das ist ein ganz anderes Lernen, als ich es von der Schule her kenne», erzählt er.

Zurzeit arbeitet er im Prüflabor. Dort kontrolliert er beispielsweise den Flammpunkt eines Lacks - damit wird die niedrigste Temperatur bezeichnet, bei der sich über einem Stoff ein zündfähiges Dampf-Luft-Gemisch bilden kann. «Im Labor wird aber auch zum Beispiel die Haftung eines Lacks überprüft», so Fridag.

Die Tätigkeit eines Lacklaboranten ist abwechslungsreich. «Es ist eine Verbindung zwischen praktischer Arbeit sowie Forschung und Entwicklung», sagt Schneider. Ständig sind die Experten dabei, Lacke und Farben für Untergründe wie Metall, Kunststoff oder Holz weiter zu verbessern. Sie experimentieren mit Binde- und Lösungsmitteln, Farbpigmenten und diversen Hilfsstoffen.

Sobald ein optimales Mischverhältnis gefunden ist, vermengen Lacklaboranten die Bestandteile. Dabei helfen ihnen Verarbeitungsmaschinen. Der so hergestellte Lack muss nun diverse Tests bestehen, damit er in Serienproduktion geht.

Mit Kittel, Schutzhandschuhen und Schutzbrille

Bei der Arbeit tragen Lacklaboranten Kittel und Schutzhandschuhe, hin und wieder auch Mundschutz und Schutzbrille. Stoffe, wie zum Beispiel Schwefel, können übel riechen - damit dürfen Bewerber um einen Ausbildungsplatz keine Probleme haben. «Angenehm dabei ist, dass Arbeiten mit Stoffen, die riechen, normalerweise in Kabinen stattfinden, die einen starken Abzug haben», erzählt Fridag.

Zur insgesamt dreieinhalb Jahre dauernden Ausbildung gehören pro Ausbildungsjahr 13 Wochen Berufsschule. Auf dem Stundenplan steht zum Beispiel, was beim Beschichten von Untergründen zu beachten ist oder wie man Stoffe mit speziellen Techniken untersucht.

Um die 1000 Euro für Lacklaboranten in Ausbildung

Die Höhe der Ausbildungsvergütung ist unterschiedlich. Sie hängt vom Unternehmen und von der Region ab. Laut Bundesagentur für Arbeit liegt der monatliche Bruttoverdienst in tariflichen Betrieben im Schnitt bei um die 1000 Euro im ersten Lehrjahr, bei bis zu gut 1100 Euro im zweiten und bei knapp 1200 Euro im dritten Ausbildungsjahr. Im vierten Jahr ist ein Verdienst von mehr als 1250 Euro möglich.

Das Einstiegsgehalt einer fertigen Fachkraft hängt ebenfalls vom Unternehmen ab. Es kann laut Bundesagentur für Arbeit über 3000 Euro brutto betragen. «In der Regel zahlt die Chemiebranche, hierzu zählen die Farb- und Lackhersteller, überdurchschnittliche Gehälter», so Schneider.

Einsatzmöglichkeiten und Weiterbildung

Lacklaboranten sind bei Farbenherstellern oder Farbenverarbeitern tätig. Sie arbeiten im Fahrzeugbau oder sorgen bei Möbelherstellern für den optimalen Lack auf Schränken, Tischen und Stühlen. Im Maschinenbau sind Lacklaboranten dafür zuständig, die perfekte Beschichtung für Geräte wie Gefrierschränke oder Wäschetrockner zu finden.

Wer beruflich weiterkommen will, kann sich zum Lacktechniker fortbilden. Eine andere Option ist es, sich zum Industriemeister Lack weiterzuqualifizieren. Mit einer Hochschulzugangsberechtigung können Lacklaboranten ein Studium zum Lackingenieur absolvieren.

Fridag möchte erst einmal seine Ausbildung erfolgreich zu Ende bringen - und in jedem Fall weiter bei BASF Coatings arbeiten. Er möchte auch künftig bei der Optimierung von Lacken speziell für Fahrzeuge dabei sein. «Lacklaborant zu sein, das ist mein Traumberuf», sagt er. Was ihn auch reizt: «Der Beruf ist absolut zukunftssicher.» Denn Fahrzeuge, Flugzeuge und Schiffe werden immer gebraucht - und immer lackiert.