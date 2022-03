Auf Umwegen ins Erstsemester : Studienplatz über den Berufsweg

Immer mehr Menschen in Deutschland finden ihren Weg ins Studium über eine vorangegangene Ausbildung oder andere berufliche Nachweise. Der Anteil Studierender ohne Abitur bleibt dennoch gering.

Die Zahl der Studierenden ohne Hochschul- und Fachhochschulreife ist 2020 gegenüber dem Vorjahr um 2060 Personen auf nun rund 66.000 gewachsen. Das entspricht nach einer am Montag veröffentlichten Auswertung des Centrums für Hochschulentwicklung (CHE) einem Anteil von 2,2 Prozent an der gesamten Studierendenschaft in Deutschland. Wie langsam sich die B...

