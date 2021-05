Rezepte gegen den „Pflexit“ : Pflegerin und Pfleger des Jahres berichten aus ihrem Alltag

Der erste Preis für Pflegerin und Pfleger des Jahres geht in diesem Jahr an ein Stationsleiter-Duo in Berlin. Pflegenotstand haben sie bei sich abgeschafft. Wie ist das möglich, wenn so viele andere in der Branche klagen?

Berlin | Pflegenotstand? Berufsflucht? Für Marie Sohn und Philipp Wiemann ist das kein Thema. Als Leitungsteam haben sie ihre Station im Berliner Alexianer St. Hedwig-Krankenhaus nach ihren Vorstellungen umgekrempelt: Wertschätzung, flache Hierarchien, familienkompatibel. Nun stapelten sich selbst in der Pandemie die Bewerbungen. Und das in der Geriatrie mi...

