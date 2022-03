Beruf-karriere : Große Wünsche

Krank sein ist doof. Umgekehrt ist gesund sein gut und wichtig. Viele Erwachsenen finden sogar: Gesundheit ist das Wichtigste.

Das kam bei einer Umfrage heraus. Die Menschen waren gefragt worden, was sie sich fürs Leben so wünschen. Die Gesundheit landete dabei an erster Stelle. Erst danach folgte der Wunsch nach der großen Liebe, also einen Menschen zu finden, mit dem man sein Leben verbringen möchte. Übrigens: Eine Menge Leute träumen auch davon, ein eigenes Haus zu besitze...

