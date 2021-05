Treffen per Videokonferenz : Gericht: Betriebsrat muss während Pandemie nicht vor Ort tagen

Während der Corona-Pandemie dürfen Mitglieder des Betriebsrats per Videokonferenz an Sitzungen teilnehmen. Was aber ist, wenn der Arbeitgeber das nicht duldet? Ein Gericht hat klar entschieden.

Köln | Ein Arbeitgeber darf den Betriebsrat während der Corona-Pandemie nicht zu einer Präsenzsitzung im Unternehmen zwingen. Das zeigt ein Beschluss des Arbeitsgericht Kölns (Az. 18 BVGa 11/21), auf den der DGB Rechtsschutz verweist. Betriebsratsmitglieder dürfen demnach bis Ende Juni 2021 von ihren Privatwohnungen aus an Sitzungen per Videokonferenz tei...

