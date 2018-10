Pflege, Familie, Weiterbildung : Für wen sich Brückenteilzeit eignet

Teilzeit - aber nicht für immer: Diese Möglichkeit will die Koalition durch ein neues Gesetz erleichtern. Für wen lohnt sich die Brückenteilzeit?

von dpa

18. Oktober 2018, 14:30 Uhr

Für eine Zeit lang weniger arbeiten und sich anderen Aufgaben widmen, danach aber in Vollzeit zurückkehren: Das sieht das Gesetz zur Einführung einer Brückenteilzeit vor, das der Bundestag an diesem Donnerstag verabschieden will.

Doch für wen eignet sich dieses Modell?

«Die Brückenteilzeit eignet sich für all diejenigen, die ihre Arbeitszeit aufgrund ihrer aktuellen Lebenssituation verringern möchten - für die aber absehbar ist, dass sich diese Situation auch wieder ändert», sagt Prof. Jutta Rump vom Institut für Beschäftigung und Employability (IBE) in Ludwigshafen.

Solche Phasen können zum Beispiel auftreten, wenn Angestellte ihre Eltern pflegen oder Kinder und Familie haben. «Aber auch wer privat eine Weiterbildung machen oder sich Zeit für eine Neu- oder Umorientierung nehmen möchte, kann künftig die Option Brückenteilzeit wählen», erläutert Rump.

Grundsätzlich kann jeder Arbeitnehmer, der bei einem Arbeitgeber mit mindestens 45 Beschäftigten angestellt ist, Brückenteilzeit beantragen - für wenigstens ein und maximal fünf Jahre. Ob der Arbeitgeber dem Antrag zustimmt, sei abhängig davon, wie viele Arbeitnehmer im Betrieb bereits Anspruch auf Brückenteilzeit erhoben haben oder ob betriebliche Gründe für die Ablehnung vorliegen, sagt Nathalie Oberthür, Fachanwältin für Arbeitsrecht in Köln.