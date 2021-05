Uni oder FH? : Bei Studienwahl sollte Studiengang entscheidend sein

Soll ich an der Universität oder der Fachhochschule studieren? Oft lassen sich die Hochschultypen gar nicht mehr so genau voneinander abgrenzen. Was bei der Wahl zählt.

Nürnberg | Was unterscheidet eigentlich Fachhochschulen und Universitäten? Die Grenzen zwischen den Hochschularten seien heute fließend, erklärt Christian Tauch, stellvertretender Generalsekretär der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) im Interview mit dem Portal „abi“. Grundsätzlich sind Fachhochschulen (FH) oder Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) ...

