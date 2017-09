20. SVZ-Lehrstellentag : Am Sonnabend haben künftige Auszubildende die Qual der Wahl

vergrößern 1 von 1 Foto: SVZ-Archiv 1 von 1

Am kommenden Sonnabend, dem 23. September, ist es wieder soweit: Der Lehrstellentag öffnet zum 20. Mal Tür und Tor.

Ab 11 Uhr können sich Interessierte in der Alten Druckerei, Gutenbergstraße 1, 19061 Schwerin bei 78 Ausstellern über die verschiedensten Ausbildungsberufe bzw. dualen Studiengänge informieren. Dabei bieten die Aussteller nicht nur Informationen zu aktuell noch offenen Stellen, sondern auch für Absolventen des Schuljahres 2018/2019 an.

Zum Jubiläum wartet auf die Besucher ein großes Gewinnspiel mit tollen Preisen, wie einer JBL Box, Beats-Kopfhörern oder einem Dual Shock 4. Die Auslosung findet gegen Ende des SVZ-Lehrstellentages um 13.45 Uhr auf der Bühne statt.

Hier werden übrigens Interviews mit den verschiedenen Ausstellern geführt. Es lohnt sich also, genau zuzuhören. So manche Frage, auf die Eltern und Teenager auf Lehrstellensuche noch gar nicht gekommen sind, wird hier beantwortet. Alle Hände voll zu tun wünscht sich Fotografin Sylvana Warsakis. Sie nimmt zum Sonderpreis von zehn Euro jeweils ein ganz besonderes Bewerbungsfoto auf.

Über die Aufgaben des Bankkaufmanns weiß Jutta Grabs Bescheid. Die Personalerin der Sparkasse Mecklenburg-Schwerin steht am Sonnabend Rede und Antwort zu Fragen zum Berufsfeld Bankkaufmann. Bewerbungsvoraussetzungen seien laut Grabs entweder Abitur oder die mittlere Reife. Dazu kämen noch Kontaktfreudigkeit, gutes Sprachvermögen und Lernwille. Abiturienten hätten den Vorteil, die Ausbildung zum Bankkaufmann um ein halbes Jahr verkürzen zu können. Bei wirklichem Interesse empfiehlt die Sparkassen-Personalerin eine frühzeitige Bewerbung „Ratsam ist es, sich bei ernstem Interesse früh genug zu bewerben.“ Erfolgreiche Bewerber dürfen sich dann auf drei abwechslungsreiche Ausbildungsjahre freuen. „Gleich von Beginn setzten die Lehrlinge die Theorie aus der Berufsschule praktisch in der Geschäftsstelle um“, beschreibt die Sparkassen-Mitarbeiterin den Ausbildungsprozess. Ganz andere Berufe können Berufsanfänger bei Egger Holzwerkstoffe in Wismar lernen: Vom Elektroniker über den Chemielaboranten bis zum Industriemechaniker bietet der Arbeitgeber verschiedene Ausbildungsberufe an. Die Dauer der Lehre reicht hier von zwei Jahren beim Fachlageristen bis dreieinhalb Jahre beim Chemielaboranten.

Berufe von A bis ZVon A wie Altenpfleger bis Z wie Zahnmedizinischer Angestellter gibt es zu jeder Berufsrichtung Informationen und Gesprächspartner vor Ort. Neu auf dem SVZ-Lehrstellentag ist unter anderem die Grabower Süßwaren GmbH. Hier können sich junge Leute zur Fachkraft für Lebensmitteltechnik ausbilden lassen und haben damit gute Chancen auf einen Arbeitsplatz im Land.