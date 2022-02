Panorama : Abzug von Großauftrag? Belegschaft ruft Politik zu Hilfe

Im Alstom-Werk Salzgitter, einem der größten Standorte des französischen Bahntechnikkonzerns, gibt es neue Sorgen um die Zukunft der Jobs und Auslastung der Produktion. Erst Anfang Januar war ein Großauftrag aus Norwegen bekanntgegeben worden, in dessen Rahmen die niedersächsische Fabrik den Zuschlag für zahlreiche Regionalzüge erhielt. Jetzt könnte das Projekt nach Informationen aus Betriebsratskreisen weitgehend ins polnische Breslau abwandern.

Die Belegschaftsvertretung spricht von einem „eklatanten Bruch der Verträge” zur vereinbarten Standortsicherung für Salzgitter. In einem Brief, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wandte sie sich auch an Ministerpräsident Stephan Weil (SPD): „Bitte unterstützen Sie uns bei der Auseinandersetzung um die Erhaltung.” Die Geschäftsführung von Alstom...

