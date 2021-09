Karrierecoach berät : Wie oft sollte man den Job wechseln, um voran zu kommen?

Zum 40. Beschäftigungs-Jubiläum eine goldene Uhr überreicht kriegen - diese Tradition ist heute nahezu ausgestorben. Viele Beschäftigte wechseln Unternehmen, um sich zu entwickeln. Muss das sein?

Überlingen | Was zählt, sind die Entwicklungsmöglichkeiten: Es ist nicht per se davon abzuraten eine lange Zeit in ein und demselben Unternehmen zu arbeiten, auch wenn jemand Karriere machen möchte. „Entscheidend ist, welche Jobs ich im Laufe der Zeit dort hatte“, sagt Karriereberaterin Jutta Boenig. So bieten zum Beispiel die meisten Großkonzerne intern Karrie...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.